“Queremos agua ya”, dicen con desesperación en el Lote 20 de Ayolas

Pobladores de la zona, cansados e impotentes ante la falta de respuestas, volvieron a reclamar por agua en sus hogares. Llamativamente, según denunciaron, el agua llega con fuerza hasta unos 50 metros antes de desviarse por un ramal hacia otra zona ubicada a mayor altura.

Ante esta situación, los vecinos presumen que existiría una llave de paso cerrada en algún punto del sistema. La falta de información oficial genera aún más incertidumbre entre las familias afectadas.

Lea más: Ayolas: vecinos exigen soluciones urgente a carencia de agua potable

Serafín Cabral, poblador de Lote 20, manifestó que, pese a la declaración de emergencia distrital, hasta el momento no han recibido una sola gota de agua.

Señaló que la asistencia no llegó ni a través del sistema de cañerías, ni mediante bidones o camiones cisterna. “Queremos tomar agua, necesitamos solución ya, estamos cansados; hay muchos niños que se están enfermando y ya no tenemos ropa limpia”, expresó con preocupación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otro momento, Cabral relató que se les solicitó acercarse hasta la Planta de Agua con bidones para retirar el recurso. Indicó que la mayoría de los pobladores no cuenta con medios de movilidad para trasladarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No nos vamos al río Paraná porque no tenemos cómo, y ahora nos piden que busquemos de la Planta en lugar de que acerquen con camiones hasta nuestra comunidad”, reclamó. Además, pidió que la situación no sea utilizada con fines políticos.

Por su parte, Cristina Jacquet solicitó encarecidamente a las autoridades municipales que les provean de agua, atendiendo la crítica situación que atraviesan. Manifestó que la falta del recurso afecta tanto a las familias como a la producción doméstica. “Nuestras plantas se están secando, los animales están débiles y para bañarnos debemos ir hasta el río Paraná”, señaló. Asimismo, pidió al intendente que se distribuyan tanques en cada vivienda para garantizar el abastecimiento por varios días.

El responsable de la Planta de Agua Potable de Yacyretá, Miguel Rodríguez, informó que se asistirá con agua en bidones a los pobladores del Lote 20. Indicó que esta medida será provisoria hasta que se identifiquen las causas por las cuales el líquido vital no llega hasta la zona afectada. Señaló que técnicos se encuentran evaluando el sistema de distribución para detectar posibles fallas.

Lea más: Ministro de Agricultura descarta liberar importación de tomate

Pese a la vigencia de la emergencia distrital por la falta de agua, desde la Secretaría de Emergencia Nacional se destinó solo un camión cisterna de 20.000 litros. Dicho vehículo se encargará de reabastecer los tanques de los barrios San José Mí y Yataity. Una vez completado el llenado de estos reservorios, se intentará aliviar la demanda de otros sectores que dependen del mismo sistema.

El abogado Gabriel Alfonzo, integrante de la Comisión Técnica, explicó que se resolvió priorizar el llenado de los tanques elevados que actualmente se encuentran vacíos. Mencionó que esta medida permitirá paliar la situación en barrios como San José Mí y Cristo Rey, además de recargar el reservorio del barrio Yataity. Con estas acciones se busca normalizar el servicio en la zona noreste de Ayolas.

Finalmente, Alfonzo indicó que el caso del Lote 20 presenta mayores dificultades, ya que el sector no cuenta con un tanque elevado. Explicó que el agua proveniente del tanque de la Villa Permanente solo alcanza a una parte del barrio. Añadió que existirían dos familias que poseen equipos de succión, lo que impediría que el agua llegue hasta las zonas más afectadas.

Lea más: Mades ordena el cese de bombeo en la cuenca del río Tebicuary ante el descenso del cauce