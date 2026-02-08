Nacionales
08 de febrero de 2026 - 09:43

El Registro Civil acorta su horario de atención por fumigación

Fachada de la oficina central del Registro Civil.
La Sede Central del registro del Estado Civil atenderá este domingo hasta las 11:00, puesto que luego de ese horario se realizarán trabajos de fumigación. A partir de mañana, se vuelve al horario habitual.

Por ABC Color

El Registro del Estado Civil informa que este domingo, el horario de atención en la Sede Central será de 07:00 a 11:00, pues el local, ubicado en Concepción, entre Lapacho y Cedro, Asunción, será fumigado.

Vale recordar que los fines de semana, el horario de atención al público es de 07:00 a 15:00, durante el cual la atención se limita exclusivamente a servicios específicos como;

  • Nacimientos
  • Matrimonio
  • Defunciones
  • Expedición de actas informatizadas

A partir de mañana, se retorna al horario habitual, que entre semana es de 07:00 a 16:00.