El Registro Civil acorta su horario de atención por fumigación

El Registro del Estado Civil informa que este domingo, el horario de atención en la Sede Central será de 07:00 a 11:00, pues el local, ubicado en Concepción, entre Lapacho y Cedro, Asunción, será fumigado.

Vale recordar que los fines de semana, el horario de atención al público es de 07:00 a 15:00, durante el cual la atención se limita exclusivamente a servicios específicos como;

Nacimientos

Matrimonio

Defunciones

Expedición de actas informatizadas

A partir de mañana, se retorna al horario habitual, que entre semana es de 07:00 a 16:00.