“Las leyes contra la trata existen, pero son ineficaces o ficticias”, advierte sacerdote en Caacupé

Vallejos Benítez sostuvo que en Paraguay existen leyes contra la trata de personas, pero resultan ineficaces o “ficticias” por la falta de recursos económicos y de voluntad política para prevenir el delito, proteger a las víctimas, acompañar su recuperación y castigar a los responsables.

Lamentó que las leyes existan solo en los papeles y aseguró que carecen de presupuestos para su aplicación.

“Hay programas y campañas publicitarias, pero la prevención real y concreta sigue siendo insuficiente”, afirmó.

En ese contexto, señaló que no basta con contar con marcos legales “aparentemente favorables”, sino que las instituciones del Estado deben disponer de todas las herramientas necesarias para enfrentar este crimen. “Nuestras leyes e instituciones “son lata pararã” hacen mucho ruido, pero no previenen, no hacen nada“, cuestionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su homilía, el sacerdote también reflexionó sobre el mensaje evangélico de “ser sal y luz del mundo”, afirmando que la verdadera fe cristiana no se reduce a ritos, sino que se expresa en la defensa de la dignidad humana, especialmente de los más vulnerables. En ese sentido, sostuvo que una de las mayores “oscuridades” que hoy pisotea la dignidad humana es la trata de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vallejos Benítez calificó a la trata como “un comercio atroz y una de las formas más inhumanas de explotación”, que afecta a millones de personas en el mundo y también a Paraguay. Recordó que las víctimas son forzadas a trabajos en condiciones degradantes, explotadas sexualmente o privadas de su libertad, muchas veces mediante engaños, falsas ofertas laborales e incluso con la participación de familiares.

Lea más: Obispo de Caacupé advierte crisis familiar tras muertes de niños y denuncias de violencia

Doloroso generador de víctimas

El religioso advirtió que, pese a que muchos paraguayos creen que este delito ocurre solo en otros países, los datos oficiales y las noticias constantes demuestran que Paraguay es un “vergonzoso y doloroso generador de víctimas”, principalmente a través de la explotación laboral y sexual, y hasta del tráfico de órganos.

Durante la homilía citó casos recientes, como el de 18 paraguayos rescatados de una plantación de mandioca en una zona rural del estado de Paraná, Brasil, donde eran sometidos a condiciones de explotación laboral, así como el de una joven de 25 años, oriunda de Ciudad del Este, que fue víctima de una red internacional de trata con fines de explotación sexual en Santa Catarina, tras ser engañada por una falsa oferta laboral publicada en internet.

También recordó investigaciones policiales que involucran a redes que captaban mujeres paraguayas para explotarlas sexualmente en el Brasil.

“El drama es real, cercano y peligroso. A cualquiera le puede pasar”, advirtió el sacerdote, al tiempo de recordar que Santa Josefina Bakhita, secuestrada y esclavizada desde niña en Sudán, es la inspiradora de esta jornada de oración, por su testimonio de fe y lucha por la dignidad humana.

El sacerdote recordó además la importancia de la denuncia ciudadana, mencionando líneas habilitadas como el 147, Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y el 137, SOS Mujer, que permiten realizar denuncias anónimas ante sospechas de trata de personas.

Finalmente, remarcó que la trata de personas es un crimen desde el punto de vista social y un grave pecado para los cristianos, por tratarse de una violación de los derechos humanos.

“Es un deber de justicia y de fe trabajar por su prevención y erradicación”, expresó, llamando a unirse al esfuerzo global para poner fin a este flagelo y construir un Paraguay donde la paz comience con la protección y el cuidado de la dignidad humana.

Lea más: Caacupé: Obispo advierte que la corrupción destruye la confianza y la vida digna en Paraguay