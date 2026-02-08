Ministerio Público solicita colaboración para localizar a familiares de un hombre internado

La agente fiscal Carolina Spezzini, titular de la Unidad Penal n.º 5 de la ciudad de Luque, emitió un pedido urgente de colaboración ciudadana. El objetivo es dar con el paradero de los familiares de un ciudadano que se encuentra recibiendo asistencia médica en la zona.

Un hombre identificado como Osvaldo Ruíz Sosa permanece actualmente internado en las dependencias del Hospital General de Luque. Según los informes preliminares, su ingreso se produjo a raíz de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

Lea más: Hospital de Luque: reclamos de pacientes por falta de medicamentos y de limpieza

Ante la imposibilidad de contactar directamente con su entorno cercano, el Ministerio Público considera fundamental la ubicación de sus allegados para:

Informar formalmente sobre su estado de salud.

Coordinar las diligencias legales y asistenciales correspondientes.

Agilizar los procesos médicos que requieran autorización familiar.

Canales de contacto

La Fiscalía solicita a quienes posean datos sobre Ruíz Sosa o conozcan a sus parientes, que se comuniquen a la brevedad posible a través de las siguientes vías:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy