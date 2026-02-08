Trágico accidente en Caapucú: menor de 13 años muere tras choque con tractocamión

La víctima fatal fue identificada como Freddy Enmanuel Morel Cañiza, de 13 años de edad, domiciliado en la ciudad de Quiindy. El mismo circulaba solo a bordo de una motocicleta marca Leopard, modelo HB110 Buzz, color azul, con matrícula N° 425 BJM. A raíz del fuerte impacto contra la parte trasera del camión de gran porte, el menor falleció de manera instantánea en el lugar del suceso.

En el percance se vio involucrado Francisco Romero Medina, paraguayo, soltero, de 54 años de edad, de profesión chofer, domiciliado en la ciudad de Cambyretá, quien se encontraba al mando de un tractocamión marca Scania, modelo R420, color blanco y azul, año 2008, con matrícula N° AAMG 615, acoplado a un semirremolque marca Ma-Fer, modelo tres ejes, color blanco, año 2023, con matrícula N° AAMG 302, registrado a nombre de la empresa Trans Gacela S.A.

El fiscal interviniente de la Unidad Penal de Quiindy, abogado Leonardo Cáceres, informó que se le practicó la prueba de alcotest al conductor del tractocamión, la cual arrojó resultado negativo. El mismo se encuentra en libre comunicación en la sede policial y, por disposición fiscal, se procedió a la incautación de los vehículos involucrados.

Finalmente, el agente fiscal señaló que el médico forense del Ministerio Público, David Brizuela, dispuso el traslado del cuerpo al Centro de Salud local para los procedimientos de rigor, diligencia que se realizó con apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caapucú y personal policial de la Comisaría local.

Tras culminar el procedimiento fiscal y pericial, el cuerpo fue entregado a sus familiares.