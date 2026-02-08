Nacionales
08 de febrero de 2026 - 10:21

Trágico accidente en Caapucú: menor de 13 años muere tras choque con tractocamión

Menor falleció tras choque contra camión de gran porte.
Menor falleció tras choque contra camión de gran porte.

CAAPUCÚ. Un menor de 13 años de edad, que se encontraba al mando de una motocicleta, perdió la vida tras colisionar presumiblemente contra la parte trasera de una carreta perteneciente a un tractocamión de gran porte, que circulaba con dirección a Asunción. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de las 04:20 horas, sobre la Ruta Nacional PY01, esquina Teniente Rojas, barrio Central.

Por Emilce Ramírez

La víctima fatal fue identificada como Freddy Enmanuel Morel Cañiza, de 13 años de edad, domiciliado en la ciudad de Quiindy. El mismo circulaba solo a bordo de una motocicleta marca Leopard, modelo HB110 Buzz, color azul, con matrícula N° 425 BJM. A raíz del fuerte impacto contra la parte trasera del camión de gran porte, el menor falleció de manera instantánea en el lugar del suceso.

La motocicleta en el que falleció el menor de 13 años.
La motocicleta en el que falleció el menor de 13 años.

En el percance se vio involucrado Francisco Romero Medina, paraguayo, soltero, de 54 años de edad, de profesión chofer, domiciliado en la ciudad de Cambyretá, quien se encontraba al mando de un tractocamión marca Scania, modelo R420, color blanco y azul, año 2008, con matrícula N° AAMG 615, acoplado a un semirremolque marca Ma-Fer, modelo tres ejes, color blanco, año 2023, con matrícula N° AAMG 302, registrado a nombre de la empresa Trans Gacela S.A.

El camión Scania involucrado en el percance en Caapucú.
El camión Scania involucrado en el percance en Caapucú.

El fiscal interviniente de la Unidad Penal de Quiindy, abogado Leonardo Cáceres, informó que se le practicó la prueba de alcotest al conductor del tractocamión, la cual arrojó resultado negativo. El mismo se encuentra en libre comunicación en la sede policial y, por disposición fiscal, se procedió a la incautación de los vehículos involucrados.

El camión de gran porte se dirigía con dirección a Asunción.
El camión de gran porte se dirigía con dirección a Asunción.

Finalmente, el agente fiscal señaló que el médico forense del Ministerio Público, David Brizuela, dispuso el traslado del cuerpo al Centro de Salud local para los procedimientos de rigor, diligencia que se realizó con apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caapucú y personal policial de la Comisaría local.

Tras culminar el procedimiento fiscal y pericial, el cuerpo fue entregado a sus familiares.