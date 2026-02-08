Video: militares combaten incendio en estancia de Concepción

Fuentes militares confirmaron que este domingo se registra un incendio en una estancia que pertenece a la familia Denis en Concepción. El lugar se encontraría a tres kilómetros del puente de Concepción.

Los intervinientes detallaron que se utilizará el sistema “bambi” para un combate aéreo mediante un helicóptero y también se prevé envío de un carro hidrante.

También fueron convocados personal de tierra de la 4ta. División de Infantería de la capital departamental y bomberos locales.

Conforme a las imágenes compartidas desde la zona, el fuego consumió áreas de pastizales y también se genera una intensa humareda.

