Guía de atención en Clínicas: especialidades, horarios y cómo gestionar turnos

La profesora doctora María Cristina Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambulatoria de Adultos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, brindó un informe detallado sobre la operatividad de la Torre de Consultorios del Hospital de Clínicas.

Actualmente, el centro asistencial concentra su mayor volumen de atención en tres niveles (Planta Baja, 1° y 2° piso), abarcando un amplio espectro de especialidades que van desde Medicina Interna y Oncología hasta Cirugía Vascular y Salud Mental.

El esquema de atención se divide estratégicamente para optimizar el flujo de pacientes:

Torre de Consultorios: Nuclea especialidades como Traumatología, Endocrinología, Urología, Alergia, Nutrición y Otorrinolaringología, entre otras.

Dermatología: Opera de forma independiente en el tercer piso. Los turnos se gestionan exclusivamente de manera presencial de lunes a viernes: a partir de las 06:30 para el turno mañana y desde las 11:00 para el turno tarde.

La Doctora Jiménez destacó la labor del personal de enfermería en la gestión de “turnos recuperados”, una modalidad vital para pacientes que llegan con urgencias o provienen del interior del país y no cuentan con una cita previa.

Problemas con el Call Center

Respecto a las quejas por la dificultad para conseguir citas, la coordinación identificó dos factores críticos que afectan actualmente al sistema de agendamiento del Hospital de Clínicas:

Reducción de personal: Debido al periodo de vacaciones, la capacidad operativa del centro de llamadas es menor.

Fallas técnicas: Se han reportado inconvenientes externos vinculados a la línea proveída por la compañía telefónica.

Desde la institución enfatizaron que se trabaja constantemente para mejorar los procesos y garantizar la calidad en la atención directa y el control de signos vitales de los usuarios.