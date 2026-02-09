IPS: Superintendencia continúa con auditoría tras fallecimiento de paciente

Entre los objetivos de la auditoría al IPS se busca respuestas sobre la operatividad del equipo biomédico que -según la denuncia- podría haber salvado la vida del paciente Braulio Vázquez, quien falleció esperando un cateterismo.

Al respecto, el doctor Roberto Melgarejo, superintendente de Salud, confirmó que la previsional cumplió con el plazo de cinco días para entregar toda la documentación correspondiente sobre el mencionado caso.

“Se le dio un plazo de cinco días. Cumplieron en fecha y forma; remitieron toda la documentación y en este momento se está haciendo el análisis de dichos documentos”, precisó.

Asimismo, confirmó que los auditores también cuentan con un “listado extenso” de personas que serán citadas para declarar esta semana.

Muerte de trabajador

La muerte de Braulio Vázquez, un trabajador de Unicanal que falleció esperando un cateterismo urgente que nunca llegó por falta de equipos operativos, destapó -una vez más- las deficiencias crónicas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Mientras otros asegurados permanecen en vilo por cirugías postergadas, falta de insumos y medicamentos y esperas eternas por consultas médicas, hoy se confirmó que el presidente Santiago Peña se reunió con el titular del IPS, Jorge Brítez, a quien no habría destituido y netamente solicitó “impulsar cambios estructurales importantes”.

