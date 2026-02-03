Auditoría por muerte de paciente que esperaba cateterismo: emplazan a IPS

Entre los objetivos de la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS), se busca respuestas sobre la operatividad del equipo biomédico que -según la denuncia- podría haber salvado la vida de Braulio Vázquez, quien falleció esperando un cateterismo.

Espínola reiteró que existen notas que alertan los riesgos de operar sin mantenimiento, mientras que los pacientes esperan unos 20 días para los procedimientos.

“Autoridades de IPS dijeron que el problema se solucionaría en pocos días, pero la realidad de los pacientes es otra”, enfatizó.

Roberto “Melcha” Melgarejo, superintendente de Salud, manifestó que el IPS fue emplazado por cinco días hábiles para entregar los documentos correspondientes dentro del marco de la presente auditoría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Negligencia criminal”: denuncian que IPS opera equipos médicos bajo riesgo de falla súbita

“Para la auditoría se designó a seis profesionales técnicos calificados que dispondrán de 30 días corridos para elevar el informe correspondiente. El plazo fenece el 10 de febrero”, especificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El doctor Nicolás Aguayo fue designado como jefe del equipo de auditores de la Superintendencia de Salud y comentó que las primeras informaciones provienen de la familia de Braulio Vázquez, autoridades del IPS y la prensa.

“Lo que pretendemos es llegar a la verdad. Vamos a analizar dos puntos de vista: una auditoría de gestión y una auditoría médica”, detalló.

IPS se expone a: