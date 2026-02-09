MEC: por lento avance de obras, no habrá clases presenciales en el Colegio Técnico Nacional

Según el último informe de Itaipú, las obras en el Colegio Técnico Nacional (CTN) presentan un avance de apenas el 45%, a dos semanas del inicio de clases, previsto para el 23 de febrero. Por este motivo, la dirección de la institución avisó a las familias que tendrán que dar lecciones virtuales.

Los trabajos fueron adjudicados por la binacional a la empresa CCC Construcciones, por G. 29.565 millones (US$ 4,5 millones). El representante legal de la firma es Mauricio Javier Cordero Codas.

Con un rimbombante anuncio, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez, había anunciado el 26 de febrero del 2025, es decir hace casi un año, el inicio de estos trabajos en la emblemática institución.

Luego de un año y con varias denuncias de atrasos, la obra sigue sin entregarse. Las familias denunciaron que el año pasado dieron clases virtuales y sin acceso a las prácticas de laboratorio, fundamentales para los bachilleratos técnicos, por unos seis meses.

Examen de ingreso

El examen de ingreso, organizado por la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) del CTN, tampoco podrá darse en las instalaciones del local, ubicado sobre la calle R.I. 3 Corrales.

La inscripción es online y los documentos deben ser entregados entre el 10, 11 y 12 de febrero, con local a confirmar. Se analiza utilizar una institución educativa vecina para recepcionar los papeles necesarios para que los postulantes puedan rendir.

La prueba está prevista para el 17 y 18 de febrero, o sea, la próxima semana. Se analiza utilizar el Colegio de Policía de Capiatá o el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), ubicado en la ciudad de Luque, para el examen de ingreso.