Nacionales
04 de febrero de 2026 - 10:17

Inicio de clases: avance de obras en el Técnico Nacional es de apenas el 45%

La obra presenta un lento avance en el Colegio Técnico Nacional (CTN).SILVIO ROJAS

¿Llegarán para el inicio de clases? El 23 de febrero, más de 1.000 alumnos deben retornar a las aulas en el Colegio Técnico Nacional, institución que está siendo refaccionada por US$ 4,5 millones de Itaipú. Según informaron desde la binacional, la obra presenta un avance de menos del 50%.

Por ABC Color

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), estableció el lunes 23 de febrero como el primer día de clases del año lectivo 2026. Si bien algunos colegios privados ya arrancaron las clases el 2 de febrero, escuelas y colegios públicos deben cumplir con el calendario escolar oficial.

Las autoridades de la cartera y de Itaipú, anunciaron “grandes obras” en instituciones educativas emblemáticas como el Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Técnico Naiconal (CTN). La hidroeléctrica financia ambas reparaciones, y se comprometió a entregar este trabajo para la reapertura escolar.

En el caso del Colegio Técnico Nacional, las refacciones fueron adjudicadas por la binacional a la empresa CCC Construcciones, por G. 29.565 millones (US$ 4,5 millones), cuyo representante legal es Mauricio Javier Cordero Codas.

Zona de la entrada del Técnico Nacional.
La obra comenzó durante las vacaciones de invierno del 2025, y a la vuelta, los alumnos debieron dar clases virtuales, con el compromiso de retorno a las aulas en un par de meses.

Pero las tareas adjudicadas a CCC Construcciones tuvieron un atraso significativo, por lo que alumnos quedaron por varios meses más, sin la posibilidad de realizar prácticas de laboratorio en materias específicas, vitales para la formación de los bachilleres técnicos.

Lento avance

Según el último informe remitido por Itaipú, el avance actual de las reparaciones de pabellones, fachada y laboratorios en el CTN es de apenas el 45%, no se llegó ni a la mitad de la infraestructura, a 19 días del inicio de las clases.

En un reciente recorrido por el lugar, un equipo de ABC pudo observar que escasos obreros trabajan en levantar la infraestructura de la institución.

Bloques enteros están llenos de escombro y un pabellón en la entrada del colegio apenas estaba con el esqueleto de hormigón y con andamios de madera.