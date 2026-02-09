Queda firme condena a 34 años de cárcel por feminicidio ocurrido en San Pedro

La condena a 30 años de cárcel más 4 años como medida de seguridad para Venancio Centurión Monges, alias Lima’i, por el feminicidio de su hijastra, una adolescente de 17 años, ocurrido en San Pedro, quedó firme con la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación en contra del Acuerdo y Sentencia N° 32, de fecha 30 de julio de 2025.

A través de dicho fallo el Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro había confirmado la Sentencia Definitiva N° 48 de fecha 2 de abril de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro, presidido por la jueza Karina Von Tumpling e integrado por Rodney Rejalaga y Guido Mareco.

El Acuerdo y Sentencia N° 49 de fecha 9 de febrero de 2026, dictado por los ministros Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, integrantes de la Sala Penal, resalta que los abogados defensores Víctor Escobar y Milciades Coronel no han explicado debidamente por qué consideran que el Tribunal de Apelaciones no ha fundamentado debidamente su resolución ni expusieron un vicio procesal o material en concreto contra la estructura de la sentencia de segunda instancia.

Con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia queda firma la condena imputada a Centurión Monges, quien luego del hecho intentó simular que su hijastra se había suicidado, pero a lo largo del proceso no presentó pruebas ni testimonios convincentes. En cambio, las evidencias forenses, testimoniales y técnicas recolectadas por el fiscal Juan Ramón Olmedo demostraron que se trató de un feminicidio.

Feminicidio de hijastra ocurrió en 2022

Según se probó en juicio, el 27 de junio del año 2022 Venancio Centurión Monges estranguló con un cordón de calzado a su hijastra de 17 años, en la vivienda de su expareja, madre de la víctima, ubicada en el barrio San Rafael del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú.

El ahora condenado aprovechó que la adolescente estaba sola con su hermano de 3 años, mientras la madre trabajaba, ingresó a la casa y ejecutó el crimen en represalia contra su expareja, a quien había amenazado con “vengarse donde más le duele” tras la ruptura de su relación.

Después del asesinato, Centurión Monges se mantuvo prófugo durante más de un año. Finalmente, se entregó el 12 de diciembre de 2023 en la Fiscalía de San Pedro de Ycuamandyyú, tras emitirse una orden de captura en su contra.

La víctima, una joven estudiante de bachillerato y de ballet, con destacada participación en actividades artísticas, dejó consternada a toda la comunidad, que exigió justicia y acompañó a la familia en el largo proceso judicial.

Antecedentes de violencia

Según los datos que recabó la Policía luego del crimen, Lima’i era conocido en la zona por su carácter agresivo y por estar constantemente involucrado en hechos de violencia. Luego de acabar con la vida de su hijastra, el ahora condenado llevó a su hijo de 3 años a la casa de un familiar y dijo a sus parientes que se autoeliminaría.

Centurión Monges era funcionario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, filial San Pedro de Ycuamandyyú, al igual que su expareja, madre de la víctima.