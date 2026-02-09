San Bernardino: 633 atenciones médicas se registraron durante el fin de semana

De acuerdo con el reporte oficial, el volumen de consultas se mantuvo en un rango alto pero controlado, sin evidencias de colapso del servicio ni picos extraordinarios de casos graves, aunque sí con una presión asistencial sostenida, típica de la temporada estival, cuando la ciudad recibe a miles de visitantes.

“El comportamiento de la demanda es similar al de otros fines de semana del operativo. Hay mucha consulta clínica, sobre todo por cuadros respiratorios, y un alto volumen de procedimientos menores que se resuelven en el mismo centro”, explicó el doctor Lara.

Alta carga clínica y atención ambulatoria

Según los datos proporcionados por la coordinación médica, la mayor parte de las atenciones estuvo relacionada con patologías respiratorias, como rinofaringitis aguda, influenza e infecciones de las vías respiratorias superiores, que en conjunto representan uno de los principales motivos de consulta.

A esto se suman diagnósticos crónicos como hipertensión secundaria y diabetes tipo 2, además de exámenes ginecológicos, controles médicos generales y atenciones odontológicas.

“El centro termina funcionando como primer punto de contacto para todo tipo de consultas, no solamente emergencias. Eso nos exige una organización constante del personal para poder responder”, señaló el jefe del operativo.

Producción asistencial

Durante los cuatro días del operativo se contabilizaron:

Nueve accidentados por traumatismos,7 suturas,41 curaciones, 17 diagnósticos principales, 3 traslados de emergencia,50 pacientes asegurados del IPS.

Accidentes, alcohol y contexto estival

En cuanto a los traumatismos, se registraron cuatro casos puntuales, entre ellos una caída con traumatismo superficial de cabeza, dos motociclistas lesionados en accidentes de tránsito y un corte en el pie.

También se reportó un caso de intoxicación alcohólica aguda leve, una situación que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, se repite cada verano y guarda relación directa con las actividades recreativas y nocturnas.

“Son situaciones que no sorprenden en esta época del año, pero que requieren estar preparados, porque pueden escalar rápidamente si no se cuenta con el dispositivo adecuado”, indicó Lara.

Balance y lectura sanitaria

El doctor Lara enfatizó que el balance general del operativo indicó que el Centro de Salud de San Bernardino actúa como un amortiguador del sistema, absorbiendo una demanda masiva y evitando derivaciones innecesarias, pese a la intensidad del movimiento turístico.

“El hecho de que tengamos pocos traslados habla de que el equipo está resolviendo la mayoría de los casos aquí. Eso es positivo, pero también implica una carga laboral importante que se sostiene día tras día”, advirtió el profesional.

Finalmente, los datos recabados respaldan la continuidad del Operativo Verano como una estrategia eficiente y costo-efectiva frente a los picos estacionales, aunque también dejan en evidencia la necesidad de reforzar la prevención, especialmente en patologías respiratorias, consumo de alcohol y siniestros viales.

