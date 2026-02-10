Caacupé: denuncian falta de agua desde hace dos meses y Essap permanece en silencio

Jorge Paredes, poblador del barrio Daniel Escurra, relató las dificultades que enfrentan diariamente: “Estamos con mucho calor y sin agua. Las familias tienen que caminar largas distancias para conseguir agua o depender de lo que algún vecino pueda aportar. Es una situación desesperante, sobre todo para los niños y las personas mayores”, indicó.

Detalló que el problema afecta a numerosas personas y la situación se agrava con el aumento de la temperatura que se siente en la ciudad, lo que intensifica la necesidad de agua para hidratación y limpieza.

La falta de suministro no solo genera incomodidad, sino que también representa un riesgo sanitario, ya que obliga a las familias a racionar el líquido o a utilizar fuentes no seguras, aumentando la probabilidad de enfermedades y problemas de higiene.

El denunciante añadió que la inacción de la institución genera un profundo malestar, porque no se escuchan los reclamos de la gente y son ignorados, a pesar de tratarse de un servicio esencial que debería garantizarse a diario.

Paredes aseguró que los vecinos advierten que la falta de acción por parte de Essap podría derivar en conflictos sociales y aumentar la frustración entre los afectados, quienes exigen soluciones inmediatas y medidas concretas para garantizar el suministro.

Mientras tanto, los habitantes de los barrios continúan sufriendo, buscando agua donde pueden y enfrentando las consecuencias de un problema que los encargados parecen no priorizar.

Sin respuesta de Essap

La corresponsalía de ABC intentó comunicarse con el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Luis Fernando Bernal, a través de su número con terminación 431, pero no se obtuvo retorno hasta el cierre de esta publicación.

El espacio queda abierto para cualquier aclaración o postura que la institución desee brindar.

