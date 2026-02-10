Caja Fiscal: docentes de Ñeembucú escracharon a domicilio a los “no gratos” Alliana y su esposa diputada

La protesta de docentes se realizó a pesar de la lluvia registrada desde temprano en la ciudad este martes. Los profesores expresaron fuertes cuestionamientos a autoridades nacionales y departamentales.

Los docente marcharon en el centro de la ciudad de Pilar y culminaron frente a la residencia del vicepresidente Pedro Alliana, a quien acusaron de impulsar un proyecto que perjudica a los trabajadores de la educación.

La marcha se realizó por el centro de la ciudad y avanzó hasta la sede de la Gobernación de Ñeembucú, donde los educadores solicitaron dialogar con el gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR).

Sin embargo, según se les informó, el jefe departamental no se encontraba en su despacho porque estaba en una compañía de Pilar.

La situación llamó la atención de los manifestantes, quienes señalaron que varios colaboradores cercanos del gobernador, entre ellos el edecán y personal de prensa, permanecían en la institución.

Siguiendo el itinerario previsto, los docentes se dirigieron luego al domicilio del vicepresidente de la República, Pedro “Mangui” Alliana, ubicado en el barrio General Díaz, donde la Policía Nacional desplegó un importante operativo de seguridad para resguardar la residencia del segundo del Ejecutivo y actual presidente en ejercicio.

Frente al lugar, los docentes realizaron una parada simbólica y dejaron un mensaje directo al vicepresidente y a su esposa, la diputada Fabiana Souto, a quienes declararon “personas no gratas” para el sector educativo.

La presidenta de la Asociación de Educadores de Ñeembucú, Manuela González, cuestionó duramente el proyecto de ley y pidió a Alliana y a la legisladora reconsiderar su postura.

“Haga su trabajo como representante de este pueblo. Pacíficamente venimos a pedirte que recapacites, que escuches a los técnicos y encuentren una fórmula que no dañe el presente ni el futuro de los docentes y de sus familias”, expresó la dirigente.

En un tono más crítico, González advirtió sobre el impacto político de la decisión.

“Hoy te decimos, señor vicepresidente, que si no haces esto, el pueblo no se va a olvidar y te va a cobrar en su debido momento. Ejapomína la ejapoarã, querido compueblano; nde niko ore valle gua, anína ore motĩ peichaite peve, ani ore dañá peichaite peve. No solo a nosotros nos vas a dañar, sino también a toda nuestra descendencia”, manifestó.

Posteriormente, los educadores caminaron hasta la Supervisión Pedagógica con la intención de dialogar con la coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, pero fueron informados por la secretaria de la oficina que la funcionaria se había retirado para el almuerzo.

La movilización concluyó sobre la avenida Gobernador Irala, donde los manifestantes cerraron la jornada de protesta.

En el lugar, Manuela González informó a sus colegas que el tratamiento del proyecto de reforma de la caja fiscal fue postergado, aunque instó al gremio a mantenerse movilizado.

“Debemos estar en alerta y acudir al llamado de la Federación. Mientras tanto, volvamos a nuestras bases a esperar las indicaciones de nuestros dirigentes”, manifestó la dirigente docente.