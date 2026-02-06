Docentes de Ñeembucú cuestionan a diputada Fabiana Souto por apoyar reforma de la Caja Fiscal

El gremio de docentes de Ñeembucú manifestó públicamente su rechazo a la postura adoptada por la diputada nacional Fabiana Souto, quien respaldó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal actualmente en debate en el Congreso. Los educadores consideran que la decisión “constituye una traición al magisterio nacional y a la ciudadanía en general”.

En el pronunciamiento, los docentes sostienen que la legisladora, en lugar de defender los intereses de sus representados, optó por acompañar una reforma que califican de “arbitraria y perjudicial para los trabajadores”.

Asimismo, cuestionaron la falta de compromiso con el departamento de Ñeembucú, señalando que un representante de la región debe velar por el bienestar de su población y no limitarse a seguir directrices partidarias que, según afirman, vulneran derechos ya conquistados por el sector educativo.

El comunicado también hace referencia al actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, recordando que durante su periodo como diputado —según el gremio— votó reiteradamente en contra de los docentes, y criticaron que ahora, sostienen, su esposa mantenga la misma línea política en el Congreso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Docentes de Ñeembucú marchan en Pilar contra reforma de la Caja Fiscal

Los educadores denunciaron además una “injusticia social y desigualdad de privilegios”, argumentando que mientras se pretende sanear la Caja Fiscal mediante mayores exigencias a los trabajadores, no se observa la misma voluntad política para eliminar beneficios parlamentarios como la denominada jubilación “VIP”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El derecho a la jubilación docente no es un privilegio, sino una conquista lograda tras años de servicio y compromiso con la educación del país”, expresa el documento difundido por el sector.

Finalmente, los docentes señalaron que la ciudadanía tendrá la oportunidad de evaluar estas decisiones en las próximas elecciones, advirtiendo que, a su criterio, el respaldo a la reforma pone en riesgo la educación pública y el futuro de las comunidades.