Caja Fiscal: en San Pedro esperan conformación inmediata de una mesa de diálogo

En el departamento de San Pedro, los educadores se manifestaron en cuatro ciudades: San Estanislao, Liberación, Santa Rosa del Aguaray y Capiibary, realizando cierres intermitentes de las rutas mientras aguardaban el resultado desde la Cámara de Senadores.

La representante de la Coordinadora Departamental de la Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN) y presidenta de la Comisión de Base de San Estanislao, Lic. Fabiola López, señaló que los docentes decidieron levantar la medida de fuerza de forma temporal, mientras se espera la conformación de una mesa de diálogo integrada por las autoridades del Gobierno nacional y representantes de todos los gremios de la educación, así como de las demás instituciones que exigen su participación en el debate de la reforma de la Caja Fiscal, explicó.

<b>Respetar sus derechos</b>

Los educadores piden que se respeten los derechos que ganaron a lo largo de las luchas sindicales y que no sean los que tengan que ser sacrificados para la reforma de la Caja Fiscal, teniendo en cuenta que se puede encontrar otra fórmula más adecuada, escuchando las propuestas de todos los sectores y evitando tomar una decisión apresurada, donde los principales perjudicados serían los educadores, enfatizó la docente.

Lea más: San Estanislao: manifestación de docentes paralizan actividades académicas

Inicio de clases en duda

El miembro del comité ejecutivo nacional y secretario general de la OTEP Auténtica departamental de San Pedro, y representante político de Canindeyú, Concepción, Amambay y Chaco, Darío Flecha, se refirió al tema del inicio de las clases en las instituciones educativas de la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo dependerá de la decisión que se tome en la reunión de los gremios, la cual se estará anunciando en el transcurso de esta semana, aclaró el educador.