Docentes esperan que postergación de la reforma de la Caja Fiscal abra espacios de debates

El representante de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN), Misiones, Valentín Benítez, mencionó que con la postergación del estudio de la reforma de la Caja Fiscal por parte del Senado se abre la posibilidad de que los diferentes gremios puedan participar en la mesa técnica donde se estaría trabajando sobre este proyecto de ley. “Y que podamos también incluir nuestras propuestas, así como una contrapropuesta del Gobierno nacional”, agregó.

El mismo también aclaró que no están en contra de esta reforma. “Esas son las mentiras que se instalan en algunos medios de prensa. No estamos en contra de la modificación de la Caja Fiscal, pero tenemos nuestro punto de vista y queremos tener participación. Ese espacio de participación es lo que nunca se dio”, indicó.

“Los parlamentarios, tanto diputados como senadores, dijeron que se tuvieron muchas reuniones, entre 15 y 18, pero esas reuniones fueron meramente informativas, y en ningún momento nosotros hemos hablado y participado como corresponde, presentando nuestra contrapropuesta específicamente”, cuestionó Benítez.