Docentes de Misiones rechazan la reforma de la Caja Fiscal

En el kilómetro 234 de la ruta PY01, a la altura del cruce a Santa María, en el departamento de Misiones, docentes de distintas nucleaciones gremiales y de varios distritos se movilizaron con cierres intermitentes de la ruta. La medida se realizó en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Gobierno Nacional.

En ese contexto, Carlos Javier Amarilla, representante de la Asociación de Educadores Roseños, manifestó el rechazo del sector docente al proyecto de ley. Señaló que la propuesta está siendo tratada de forma apresurada, sin diálogo ni consenso con los directamente afectados.

“Rechazamos este proyecto de ley que se realizó de forma apresurada, sin recurrir a las partes afectadas y, más aún, sin tener credibilidad por parte de todos los docentes. También es bueno que la ciudadanía entienda que la Caja Fiscal está en déficit, pero con lo que no estamos de acuerdo es con un tratamiento rápido y sin tener en cuenta a los afectados, especialmente a los docentes que ya tienen 30 o 31 años de ejercicio y que están prácticamente en la puerta de jubilarse”, indicó el docente.

Cuestionan que la sobrecarga recaiga solo en los docentes, siendo que somos el sector más vulnerable. “Muchas veces se cree que tenemos privilegios, pero no se comprende el desgaste físico y emocional que implica nuestra labor diaria frente a 30 o 45 alumnos de distintas realidades. Ese aspecto debe ser tenido en cuenta, ya que fijar de forma repentina los 57 años como edad mínima resulta excesivo”, agregó Amarilla.

Los docentes cerraron la ruta a la hora señalada por el Senado para el inicio de la sesión extraordinaria. Se extendió por 40 minutos, aunque no descartan repetir la medida si persisten en tratar el tema.

También docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional filial Misiones salieron a manifestarse frente a la institución educativa, adhiriéndose a la causa.