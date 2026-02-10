El PLRA “tiene que recuperar su rol protagónico”, afirma Humberto Blasco

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no tiene candidato a intendente y apoya a Soledad Núñez, en Asunción. Hay varias nóminas, pero el Nuevo Liberalismo respalda a cuatro de los cinco actuales concejales que buscan el rekutu, uno de ellos Humberto Blasco, quien sostiene que el pensamiento liberal siempre fue garante del sistema republicano y de la democracia.

“Eternos” concejales buscan otro mandato

La lista es encabezada por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años como concejales y en el puesto N° 10 aparece Humberto Blasco, quien lleva 15 años como edil capitalino. En el puesto N° 3 también aparece Fiorella Forestieri, quien lleva cinco años de concejala, es decir, va por la reelección por primera vez.

“El partido tiene que recuperar su rol protagónico por varias razones y la principal es porque el Partido Liberal o el pensamiento liberal siempre ha sido garante del sistema republicano y garante de la democracia”, señala Blanco.

Resalta que si el PLRA se fortalece, impedirá la formación del sostenimiento de tiranías.

“Es importante que un Partido Liberal esté consolidado como garante de la libertad”, insistió.

También dijo que dentro de las reglas de la democracia no existe otro mecanismo más que entrar y participar, con el objetivo de lograr cambios.

Indicó que tiene algunas críticas en cuanto al voto preferencial, sin embargo, rescata que es una oportunidad de elegir a representantes de una política de mejor calidad.

Sin embargo, para lograr eso, “se requiere de una fuerte campaña de información y una fuerte campaña de recuperación de los valores del partido”.

Finalmente, manifestó que el PLRA se encuentra a la deriva en el sentido ideológico y programático.

“Hoy no sabemos si somos de de izquierda, de derecha, de centro, o algo. No sabemos lo que somos. Por eso es que la gente, sobre todo los que influyen en este país, ven al Partido Conservador Republicano ANR como una opción más viable porque no saben hacia dónde vamos a disparar nosotros. Entonces, hay que hacer una labor de regeneración de los tejido dramático e ideológico del Partido Liberal para que puedan saber los propios y los extraños qué somos, a dónde apuntamos y cuál es nuestro horizonte”, criticó.