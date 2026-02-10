LaMafiaManda: fianza de G. 200 millones para exjueza que chateaba con Lalo Gomes

Según lo resuelto por el Juzgado de Garantías, la exjueza Ana Graciela Aguirre Núñez, implicada en los chats con el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, que fueron revelados por ABC en el marco del caso #LaMafiaManda, tiene prohibición de salir del país sin autorización judicial y debe comunicar si cambia de domicilio.

Además, el juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar a la caución real ofrecida por Aguirre y, en consecuencia, trabó embargo preventivo sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), hasta cubrir la suma de G. 200.000.000, bajo apercibimiento que se revocarán las medidas alternativas en caso de recibir informe negativo por parte de la Dirección General de los Registros Públicos.

En la imputación, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez atribuyen a la exjueza Ana Graciela Aguirre Núñez la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y prevaricato.

La magistrada ahora procesada formó parte del Tribunal de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, que absolvió de culpa y reproche y ordenó la libertad de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, sindicado como el autor intelectual del homicidio del periodista de frontera Leo Veras.

Exjuezas imputadas recibieron favores de Lalo

La imputación fiscal puntualiza que entre marzo y diciembre de 2020, y desde abril de 2021 hasta febrero de 2022; la entonces jueza de Sentencia Carmen Silva habría solicitado la intermediación de Eulalio “Lalo” Gomes para que, a través de su influencia política, le favorezca de manera a acceder al cargo de magistrada, a cambio de favorecer a personas procesadas judicialmente en causas en las que esta tenía intervención.

Es así que, y teniendo en cuenta esos antecedentes, se presume que Silva, siendo integrante y en otras ocasiones presidenta de Tribunal de Sentencias, habría resuelto en contra del derecho, favoreciendo a los procesados Anderson Ríos Villalba y Waldemar “Cachorrão” Pereira, por pedido de Lalo Gomes.

Estas peticiones hechas por la jueza Carmen Silva mostraban su predisposición para acceder a los pedidos que le llegase a hacer Eulalio Gomes, que fueron expresadas a través de mensajes de la aplicación WhatsApp, de acuerdo con el relato del Ministerio Público en la imputación.

Absolución de Cachorrão

De acuerdo con lo resaltado en el acta imputación, entre los mensajes por ejemplo figura una conversación del 9 de setiembre de 2021, cuando la jueza le escribió a Eulalio Gomes que el director de penitenciarías Domingo Bazán y “el de acá del Penal (de Pedro Juan Caballero) no querían que se le traiga a Waldemar y que no quería hacer el juicio en Asunción con el fiscal Marcelo Pecci, porque le va a querer dar 20 años”.

El entonces diputado cartista Eulalio Gomes le contestó si “ese es cachorrao?” y ella le confirmó que sí, pero que si él le dice no le traería. Finalmente, por Sentencia Definitiva Nº 136, de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, integrado por Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Soto, por unanimidad, absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.

Por su parte, la jueza Carmen Silva también había alertado al diputado Eulalio “Lalo” Gomes sobre la presencia de comitivas, que realizarían 26 allanamientos para desmantelar el esquema de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavão, en el marco de la operación Pavo Real Py I, ejecutada en julio de 2023.

Jueza también pidió ayuda de Lalo por su caso en el JEM

La fiscalía también describe en la imputación que la entonces jueza de sentencia Ana Aguirre, conversó en varias oportunidades con Eulalio “Lalo” Gomes, por indicación de su colega Carmen Silva. En una de esas ocasiones, Aguirre solicitó a Gomes que intermedie ante el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, a cambio de tomar decisiones en causas penales que estén a su cargo y que eran del interés del exdiputado Eulalio Gomes.

Respecto a la causa por presunta trata de personas contra Anderson Ríos Villalba, el 12 de octubre de 2021, la jueza Carmen Silva le avisó a Eulalio Gomes que ese día iniciaba el juicio de esta persona, y que lo iban a absolver, y le pidió que ayude a la jueza Ana Aguirre, quien estaba en el mismo tribunal, porque ellas dos son dos votos seguros.

Es así que el 15 de octubre de 2021, la jueza Carmen Silva le informó a Eulalio “Lalo” Gomes que ya cumplieron con él, enviándole fotografías de la SD Nº 97 firmada por Silva, Ana Aguirre y Marcelina Quintana. Con dicho fallo absolvieron a Anderson Ríos, y también, Silva le recordó que por eso debía ayudarle a Ana Aguirre.

Al admitir la imputación el Juzgado de Garantías también había convocado para este martes 10 de febrero la audiencia de imposición de medidas para la exjueza Carmen Silva; sin embargo su defensa presentó recursos que están pendientes de resolución, por lo que la diligencia, con respecto a ella, fue suspendida.