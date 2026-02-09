Nacionales
09 de febrero de 2026 - 14:38

Peña se reunió con el titular del IPS y no lo destituyó, pese a denuncias

Santiago Peña y Jorge Brítez
Imagen de archivo: el presidente de la República, Santiago Peña (izq.) junto al presidente del IPS, Jorge Brítez. Gentileza

Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. Según el Gobierno, el mandatario solicitó “cambios estructurales importantes”.

Por ABC Color

La gestión de Jorge Brítez al frente del IPS está marcada por equipos fuera de servicio, farmacias vacías, varias denuncias por presuntas negligencias y otras situaciones que desatan una ola de indignación. Recientemente, un paciente falleció esperando un cateterismo y por esto se realiza una auditoría en la previsional.

Las mencionadas situaciones motivan que los propios asegurados consideren como “criminal” el manejo del instituto y por eso exigen al Gobierno que Brítez sea destituido.

Ahora, la vocería del Gobierno confirmó que hubo una reunión entre el presidente Santiago Peña y el alto funcionario, pero el mandatario no habría destituido a Brítez.

“El presidente Peña exigió al Dr. Brítez impulsar cambios estructurales importantes, especialmente en las áreas más prioritarias y sensibles de la institución”, mencionó el vocero de la presidencia, Guillermo Grance.

Conferencia de prensa

Según la vocería, se espera que Brítez dé una conferencia de prensa junto con su equipo técnico para comunicar “los ajustes y medidas que responden” a lo solicitado por Peña.

Recientemente, los consejeros del IPS Carlos Pereira y José Emilio Argaña pusieron sus respectivos cargos a disposición.

