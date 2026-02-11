Accidente con derivación fatal en Paraguarí: Un muerto y tres vehículos involucrados

La víctima fatal fue identificada como Adán Renato Quintana González, de 35 años, domiciliado en el distrito de Escobar, quien conducía un automóvil Subaru azul, año 2000, con chapa N° BVD 964 y se dirigía hacia Asunción. Tras el impacto, el conductor sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

De acuerdo con datos brindados por el Ministerio Público, el hombre falleció a causa de “shock hipovolémico debido a politraumatismo de tórax y abdomen y traumatismo abierto de miembros”.

También hubo tres heridos

En el hecho también estuvieron involucrados otros dos vehículos. Una camioneta Toyota Hilux, chapa N° WBRA 587, que se dirigía al centro de este distrito, era conducida por Buenaventura González Machuca, de 65 años, quien resultó con lesiones. Asimismo, sus dos acompañantes, Patricia Espínola y Noelia Concepción Ojeda, también resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Regional de Paraguarí para su atención.

El tercer vehículo implicado es un Toyota IST rojo, con chapa N° BKZ 244, conducido por Félix Darío Salinas Ruiz, de 58 años, domiciliado en Tebicuarymí, quien afortunadamente salió ileso del accidente.

De acuerdo con datos preliminares, el choque fue frontal entre el automóvil Subaru y la camioneta Toyota Hilux. Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el fatal accidente. En tanto, el automóvil Toyota IST resultó afectado de manera colateral.

Investigación en curso

Tras el violento impacto, agentes policiales acudieron al sitio para asegurar la zona y coordinar el despeje parcial de la ruta. Intervinieron además especialistas del Departamento de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias que desencadenaron este lamentable hecho.