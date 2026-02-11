Video: Tragedia en Carapeguá: joven motociclista fallece tras colisión con camión

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Manuel Romero Ruiz Díaz, de 25 años, domiciliado en vida en la compañía Tajy Loma. El mismo iba al mando de una motocicleta marca Motostar, modelo SK150-CG, año 2023, color negro, con chapa N° 860 AAYH Py.

En el percance se vio involucrado un camión de carga de la marca Mercedes Benz, modelo 814, año 1985, color azul, con chapa N° BZU 618 Py, al mando de Francisco Mamerto Chávez Figueredo, paraguayo, de 63 años, domiciliado en la compañía Cerrito de este distrito.

Según el informe policial, el motociclista se desplazaba sobre la ruta PY01 con dirección al distrito de San Roque González y embistió contra el camión de carga, que presumiblemente le salió al paso. A raíz del impacto, el joven cayó sobre la calzada quedando inconsciente y fue auxiliado por bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron al Hospital Distrital de este municipio.

El médico de guardia y forense del Ministerio Público, Dr. Alcides Ochoa, atendió al accidentado, quien ya llegó sin signos de vida. El profesional diagnosticó como probable causa de muerte politraumatismo de cráneo.

En el lugar del accidente se constituyó personal de Criminalística, a cargo del suboficial superior Carlos Rodríguez, quien realizó los trabajos técnicos correspondientes. Asimismo, agentes de la Patrulla Caminera, encabezados por el subinspector Willian Sánchez, practicaron la prueba de alcotest al conductor del camión, cuyo resultado fue negativo (0,00 mg/l).

El caso fue comunicado al agente fiscal Alcides Ireneo Espínola Casco, quien dispuso la entrega del cuerpo a Aldo Vicente Ruiz Díaz Lezcano. El conductor del camión quedó en carácter de aprehendido y los vehículos fueron incautados.