Cuatro detenidos, 12 vehículos incautados y gran producción de marihuana detectada en Amambay

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con base en la ciudad de Pedro Juan Caballero y Bella Vista Norte, realizaron ayer 3 allanamientos en distintos puntos del Departamento de Amambay. El operativo posibilitó la captura de 4 presuntos integrantes de bandas que se dedican al narcotráfico en la zona.

Los detenidos fueron identificados como José Gómez Mongelós, César Ramón Ojeda, Wilmar Alfonso Romero y Ramón Martínez, señalados por la entidad antidrogas como parte activa de la estructura criminal. Los procedimientos fueron realizados en la colonia Piray del distrito de Capitán Bado, según indicaron los responsables de la operación. Doce vehículos (3 automóviles y 9 motocicletas), restos y semillas de marihuana, zarandas utilizadas para el procesamiento y otros elementos de logística también fueron extraídos de los sitios allanados.

Además, se detectó un “inmenso cultivo de marihuana”, cuya destrucción se llevará a cabo en los próximos días, según anunciaron desde el Ministerio Público.

Importante golpe a cadena de producción

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), valoraron el resultado del operativo en Amambay como “un importante golpe a la cadena de producción de marihuana en el Departamento de Amambay, debilitando la infraestructura utilizada para el sostenimiento de esta actividad ilícita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Desmantelan un campamento “narco” y seis hectáreas de marihuana en Amambay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El operativo estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien anunció que los 4 detenidos serán imputados por “cultivo y producción de marihuana” y se exponen a ir 20 años a la cárcel, teniendo en cuenta el alcance del Art. 33 de la ley 1340 vigente en nuestro país, según indicó el propio representante del Ministerio Público. “Detectamos una inmensa producción de marihuana en la zona”, expresó Morales.