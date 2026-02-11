III Región Sanitaria recibió 12.000 kilos de leche fortificada para reforzar la nutrición infantil

El Dr. Luis Gómez, director de la III Región Sanitaria, informó que esta semana les llegaron estos suplementos alimentarios que están dirigidos a menores de cinco años y a gestantes con bajo peso o riesgo nutricional, quienes son especialmente vulnerables a la desnutrición.

Detalló que cada beneficiario recibirá mensualmente 2 kilos de leche enriquecida con hierro, zinc, cobre y vitamina C, nutrientes esenciales para el desarrollo saludable y la prevención de enfermedades relacionadas con deficiencias nutricionales.

Según Gómez, los centros de salud de la región ya cuentan con la leche, y de a poco se irá repartiendo a todos lo que garantiza su distribución inmediata y segura a las familias necesitadas.

“Nuestro objetivo es que ningún niño ni niña carezca de los elementos básicos para un crecimiento adecuado, y que las madres gestantes reciban el apoyo necesario para asegurar su bienestar y el de sus bebés”, destacó.

La entrega fue posible con la coordinación de la encargada regional del PANI, Lic. Shintia Aceval, y forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Salud para fortalecer la atención integral a la infancia y a las mujeres embarazadas en situación de riesgo.

Cuidar la salud infantil

El PANI, implementado en varias regiones del país, se ha convertido en una herramienta clave para atender a la población más vulnerable y reducir las brechas de salud.

