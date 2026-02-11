Magistrados analizan paro escalonado

Desde el Palacio de Justicia se anuncia un posible cese de actividades por parte de algunos jueces como consecuencia de la reforma de la caja fiscal. Esto y otras cuestiones se estarían definiendo tras la Asamblea que mantendrán el próximo martes.

Tras la última reunión que mantuvieron los representantes de los diferentes gremios del sector judicial, señalaron que están analizando las medidas a tomar tras la postergación de la ley de reforma de la caja fiscal.

“Se analizó el nuevo escenario en el que se encuentra el estudio del tratamiento de la modificación de la Caja Fiscal. Este escenario de prudencia que ha primado en senadores se agradece. Es lo que que habíamos pedido, porque modificar un sistema jubilatorio requiere, por sobre todas las cosas, el abordaje integral con todos los afectados”, señaló Jorge Barboza".

A continuación apuntó: “Nosotros somos los aportantes, pero no tuvimos una coma de participación en el ateproyecto. En la Región, este tipo de normas se construyen colectivamente. Se dialoga socialmente y no se presenta un proyecto de esta manera”.

Barboza indicó que este tipo de cuetiones merecen un debate mucho más profundo. “Nosotros no estamos en contra de los cambios que se tengan que aplicar, pero exigimos participación, que se nos escuche”.

Con respecto a la reunión que mantuvieron, manfiestó que en la misma se acordaron ciertos puntos a través de los cuales se van a comenzar a construir, con cálculos sumariales serios, nuestras propuestas. “No queremos llevar propuestas apresuradas y sin el respaldo técnico debido”.

“Desde el 2011 hasta el 223, la caja de jubilados de magistrados tuvo un superavit de 400 mil millones de guaraníes. En los años 2024 y 2025 tuvo un défict de 82 mil millones. Queda un superavit de más de 200 mil millones de guaraníes, por lo que no resiste la terminología de caja deficitaria a magistrados”, graficó.

“Acá hay que tratar las cosas de forma diferente, de acuerdo a la situación en la que se encuentra cada caja”, finalizó.