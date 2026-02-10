Política
10 de febrero de 2026 - 11:24

Reforma de la Caja Fiscal: Senado posterga su estudio

Imágenes del dron. Manifestación de docentes contra la reforma de la caja fiscal. Imágenes de Enrique Manuel Montti Mendez.
La Cámara de Senadores postergó hasta el 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal. Minutos antes de la sesión, ya el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, adelantó la “bajada de línea” en torno al aplazamiento, tras la presión de miles de manifestantes -principalmente docentes- en Asunción y el interior del país.

Por ABC Color

En medio de las manifestaciones de miles de personas tanto en Asunción como en otras localidades del país se esperaba el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal este martes en la Cámara Alta durante una sesión extraordinaria.

La convocatoria estaba prevista para las 10:40, pero a las 11:15 -cuando aún no se reunía el pleno- el vicepresidente Pedro Alliana anunció que se decidió postergar por una semana o inclusive 15 días el tratamiento del proyecto.

Posteriormente, tras un breve debate, el pleno confirmó el aplazamiento del estudio del proyecto y finalmente se optó por fijar para el miércoles 25 de marzo la fecha en que el Senado volverá a reunirse para reabrir el debate.

La decisión de los senadores afectó los dos primeros puntos del orden del día de hoy, el mencionado tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal como también la propuesta referente a la Caja Parlamentaria.

Lea más: “Independientemente a lo que se apruebe, veo difícil que empiecen las clases”, advierte Piris

Noticia en desarrollo

