Reforma de la Caja Fiscal: Senado posterga su estudio

En medio de las manifestaciones de miles de personas tanto en Asunción como en otras localidades del país se esperaba el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal este martes en la Cámara Alta durante una sesión extraordinaria.

La convocatoria estaba prevista para las 10:40, pero a las 11:15 -cuando aún no se reunía el pleno- el vicepresidente Pedro Alliana anunció que se decidió postergar por una semana o inclusive 15 días el tratamiento del proyecto.

Posteriormente, tras un breve debate, el pleno confirmó el aplazamiento del estudio del proyecto y finalmente se optó por fijar para el miércoles 25 de marzo la fecha en que el Senado volverá a reunirse para reabrir el debate.

La decisión de los senadores afectó los dos primeros puntos del orden del día de hoy, el mencionado tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal como también la propuesta referente a la Caja Parlamentaria.

Noticia en desarrollo

