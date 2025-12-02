Amenazas de invasión son con fines políticos, advierten

Representantes de gremios advierten que las amenazas a una propiedad privada en San Pedro buscan “rédito electoral” y piden a las autoridades actuar de manera conjunta para proteger a los productores.

Desde hace días, el sector productivo denuncia el riesgo de una posible invasión a la Estancia Lucipar (administrada por Senabico). Ante esta situación, el lunes varios gremios ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación y exigieron a las autoridades estatales garantizar seguridad frente a este flagelo.

Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción(Fecoprod), mencionó a ABC que la inseguridad es lo que más afecta al desarrollo. “Si no hay seguridad, no se puede desarrollar al país”, afirmó. Señaló que las invasiones de las que se habla tienen un claro tinte político.

Año electoral

Indicó que el país entra en un año electoral y que la situación se debe “frenar de entrada”, porque existen otras formas legítimas para pedir reivindicaciones.

“Tienen que ser realmente genuinas, no por algún interés político. Para nosotros es muy importante la coordinación entre los poderes del Estado”, sostuvo.

El titular de la Fecoprod comentó que conversaron con el ministro del Interior, Enrique Riera, y con representantes de la Policía Nacional, quienes manifestaron disposición para actuar. Sin embargo, enfatizó que es fundamental el acompañamiento de la Fiscalía y del Poder Judicial para conformar un equipo que pueda “actuar de forma eficiente frente a todo lo que atenta contra la Ley”.

Contexto preelectoral

Advirtió que existe preocupación en el gremio porque se habla de invasiones en un contexto preelectoral. Sostuvo que “justamente porque algunos quieren ganar votos con acciones que son criminales y no tienen justificación”.

“Instamos a los poderes del orden público- Policía, Fiscalía y Poder Judicial- a trabajar de forma coordinada. Se necesita mostrar trabajo en equipo para que las personas de bien sigan trabajando. Además, los ciudadanos que buscan alguna reivindicación social cuentan con todos los canales para hacerlo de forma legal”, añadió.

Brindar garantías

Por su parte, el directivo de Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, refirió que a la amenaza de invasión a una propiedad privada en San Pedro y que mantiene en alerta al sector productivo y exportador, se le suma que próximamente se iniciará una nueva campaña de cosecha de soja.

En ese sentido, al igual que el titular de la Fecoprod y otros gremios, Pastore sumó un pedido a las autoridades estatales. Solicitó a la Policía Nacional, al Poder Judicial, a la Fiscalía General y a sus dependencias regionales brindar garantías para los trabajos de cosecha, que implica un enorme movimiento de cargas en las zonas de producción hacia los puntos de exportación.

“Lastimosamente todos tenemos casos de robo de cargas que quedan impunes sin una acción decidida de estos tres poderes. Instamos al trabajo conjunto entre todos”, apuntó.

Ambos representantes coincidieron que las autoridades nacionales deben resguardar la producción nacional.

“Promocionan la invasión”

Consultado sobre quiénes serían o a qué grupo pertenecerían las personas que pretenden invadir la Estancia Lucipar en San Pedro, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) respondió que tanto en reuniones como en redes sociales se está “promocionando” la invasión de esta propiedad, actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

“Son los mismos autores que durante varios años generaron este tipo de hechos. La invasión es un crimen y una violación de la Ley, por eso rechazamos cualquier acción que implique ingresar ilegalmente a una propiedad privada”, afirmó.

Agregó que perciben que no se trata de un interés genuino por solucionar problemas de tierra, sino de promoverse, posicionarse y ganar protagonismo, “mientras se trata de ganar votos”, concluyó.