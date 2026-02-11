Zapatilla causa susto y fue incautada durante procedimiento en Tacumbú

Esta mañana durante un procedimiento rutinario de revisión de mercaderías en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, las autoridades detectaron un cable oculto en unas zapatillas con doble suela.

Mediante una inspección se detectó un aparato cableado y por esto se convocó a agentes especializados en explosivos de la FOPE de la Policía Nacional.

Supuestamente los agentes determinaron que se trataba de “un artefacto explosivo improvisado con circuitos de iniciación eléctrica”, según publica la cartera estatal. Tras la inspección, el calzado fue incautado y trasladado a la Jefatura de Seguridad.

“El Ministerio de Justicia destaca que este hallazgo constituye una acción preventiva fundamental en la protección del sistema penitenciario y subraya que la seguridad de los establecimientos es una prioridad absoluta”, alegó la institución.

Explosivistas verificaron la zapatilla

Luego se dio a conocer que explosivistas de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) verificaron el artefacto y se determinó que eran luces.

Este caso finalmente correspondió a una falsa alarma por un presunto aparato explosivo.

