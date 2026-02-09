Desmienten supuesto extravío de armas en la Penitenciaría de Tacumbú

En las últimas horas circularon informaciones en redes sociales que afirmaban un supuesto extravío de armas de fuego dentro de la cárcel de Tacumbú. Ante estas versiones, el Ministerio de Justicia salió al paso y desmintió categóricamente el hecho.

Inventario confirmado

El director de Establecimientos Penitenciarios, coronel Rubén Peña, aseguró que no existe ningún faltante de armas ni municiones en la penitenciaría. Indicó que, tras tomar conocimiento del rumor, se comunicó con los responsables de seguridad del penal y solicitó una nueva verificación del inventario.

Peña afirmó que tanto las imágenes como la documentación del inventario general confirman que todas las armas y municiones se encuentran debidamente guardadas y bajo custodia.

“No existe ninguna arma faltante”

“El inventario de armas y municiones está perfectamente al día. No existe ningún arma, ninguna munición faltante en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú”, sostuvo el coronel Peña, al tiempo de lamentar la difusión de versiones falsas que, según dijo, generan desasosiego y crean incertidumbre en la ciudadanía.

Contexto de otro hecho grave

El director penitenciario recordó que recientemente se registró un hecho grave en Pedro Juan Caballero, donde se produjo la sustracción de cinco pistolas. Señaló que, a diferencia de ese caso, en Tacumbú no existe ningún tipo de irregularidad.

Investigación en Pedro Juan Caballero

Respecto al caso ocurrido en Pedro Juan Caballero, Peña informó que la investigación está a cargo del Ministerio Público y que cuatro agentes penitenciarios que se encontraban de guardia aquella noche ya se encuentran con prisión preventiva, por disposición fiscal.