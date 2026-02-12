Nacionales
12 de febrero de 2026 - 13:49

Bomberos necesitan donaciones para combatir incendios forestales: ¿cómo ayudarlos?

Imagen de archivo: un incendio en Fuerte Olimpo.
Imagen de archivo: un incendio en Fuerte Olimpo.abc color

En medio del intenso calor, bomberos de distintas compañías del país combaten una serie de incendios forestales distribuidos a lo largo del territorio nacional. Ante una necesidad, una compañía de Limpio pide donaciones a la ciudadanía.

Por ABC Color

La 18va. Compañía de Bomberos de San José, Limpio, extendió un pedido de ayuda a la ciudadanía en general ante el seguido e intenso combate a los incendios forestales.

Los bomberos apuntan que las intervenciones de los voluntarios se dan prácticamente sin descanso alguno e incluso exponiendo sus vidas para evitar tragedias.

“Cada aporte cuenta; juntos combatimos los incendios forestales”, mencionan.

Para el efecto, solicitan donaciones de:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Barritas energéticas
  • Agua mineral
  • Bebidas isotónicas
  • Guantes tipo vaqueta
  • Caramelos
  • Colirios
  • Crema para quemaduras
Bomberos piden colaboración de la ciudadanía para el combate de incendios.
Bomberos piden colaboración de la ciudadanía para el combate de incendios.

Las donaciones pueden ser acercadas a la Ruta PY03 Km 23 ½ – al lado de Abasto Norte o se puede contactar al (0984) 749314.

Lea más: Mades detecta cerca de 30 puntos de calor en áreas protegidas

Incendios activos hoy

Por su parte, según datos del Instituto Nacional Forestal (Infona), hay 39 fuegos activos hoy.

Casi 40 fuegos activos este jueves.
Casi 40 fuegos activos este jueves.

El departamento con la mayor cantidad de incendios es Presidente Hayes (9), seguido de Boquerón y Alto Paraguay con 6 en cada departamento.

Lea más: Ante riesgos de incendios, Infona renueva prohibición de quema en todo el país