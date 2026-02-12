Bomberos necesitan donaciones para combatir incendios forestales: ¿cómo ayudarlos?

La 18va. Compañía de Bomberos de San José, Limpio, extendió un pedido de ayuda a la ciudadanía en general ante el seguido e intenso combate a los incendios forestales.
Los bomberos apuntan que las intervenciones de los voluntarios se dan prácticamente sin descanso alguno e incluso exponiendo sus vidas para evitar tragedias.
“Cada aporte cuenta; juntos combatimos los incendios forestales”, mencionan.
Para el efecto, solicitan donaciones de:
- Barritas energéticas
- Agua mineral
- Bebidas isotónicas
- Guantes tipo vaqueta
- Caramelos
- Colirios
- Crema para quemaduras
Las donaciones pueden ser acercadas a la Ruta PY03 Km 23 ½ – al lado de Abasto Norte o se puede contactar al (0984) 749314.
Incendios activos hoy
Por su parte, según datos del Instituto Nacional Forestal (Infona), hay 39 fuegos activos hoy.
El departamento con la mayor cantidad de incendios es Presidente Hayes (9), seguido de Boquerón y Alto Paraguay con 6 en cada departamento.
