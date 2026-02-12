Mades detecta cerca de 30 puntos de calor en áreas protegidas

Fueron identificados 27 puntos de calor localizados estratégicamente dentro de áreas silvestres protegidas, lo que representa una amenaza directa a la biodiversidad del país.

El monitoreo señala que los focos ígneos afectan a algunas de las reservas más emblemáticas de las regiones Oriental y Occidental.

Zonas en peligro

Reservas de la Biósfera : el fuego no da tregua en zonas clave como la Biosfera de Itaipú, la Biosfera del Cerrado del Río Apa y la vasta Reserva de la Biosfera del Chaco.

Parques y Reservas Naturales: se reportan incidentes en la Serranía de San Luis, Tagatiyamí y la zona de Bella Vista.

Estas áreas no solo son refugio de especies en peligro, sino que actúan como pulmones vitales para la regulación climática de la región.

La quema ilegal

La mayoría de estos puntos de calor tienen su origen en la quema ilegal de pastizales. Esta práctica, arraigada en sectores productivos pero sumamente peligrosa bajo las condiciones actuales de temperatura y viento, es el principal motor de los incendios forestales en el país, señala el informe.

“La quema irresponsable no es solo un problema ambiental, es un delito que nos afecta a todos por igual, dañando la calidad del aire y destruyendo recursos que tardan décadas en recuperarse”, advierten.

Ante la detección de cualquier columna de humo o personas realizando quemas no autorizadas, se solicita realizar la denuncia inmediata en comisarías locales o municipalidad.