Ante riesgos de incendios, Infona renueva prohibición de quema en todo el país

Tal como ocurre en esta época del año, las altas temperaturas obligan al Instituto Forestal Nacional a revisar algunas medidas con el objetivo de mitigar el riesgo de incendios forestales en todo el territorio nacional.

A través de la Resolución 142/2026, el Infona establece “la prohibición del uso de fuego en todo el territorio nacional en áreas expuestas a la ocurrencia de incendios forestales". Del mismo modo, indica que la medida rige para pastizales, matorrales y arbustos, plantaciones, cultivos, cualquier tipo de cobertura vegetal.

Según los registros, la última vez que el Infona amplió el plazo de prohibición total del uso del fuego como práctica alternativa utilizada en áreas forestales, agrícolas y urbanas fue en marzo del año pasado por recomendación de la Dirección del Sistema Nacional de Información Forestal.

En su última resolución, el Infona indica que la disposición responde al alto riesgo de incendios generado por las condiciones climáticas actuales y agrega que se busca proteger la producción, los bosques y a la población.

De acuerdo al monitoreo de incendios forestales, existen 21 fuegos activos en todo el territorio nacional y los focos de calor se concentran en los departamentos de Presidente Hayes, Concepción y Canindeyú.

¿Qué dice la Ley de Manejo de Fuego?

Desde 2024, Paraguay cuenta con una Ley de Manejo Integral del Fuego, que establece prohibiciones de quema sin permiso institucional y la obligación del cumplimiento de requisitos específicos para hacerlo. También se señala la obligatoriedad de respetar los plazos y contar con personal de vigilancia y equipos de seguridad. La infracción de la normativa conlleva multas que pueden llegar hasta 2.000 jornales mínimos (unos G. 200 millones) e incluso la apertura de procesos penales en casos más graves.