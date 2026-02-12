Docentes de Carapeguá declaran personas no gratas a diputados cartistas

La medida fue adoptada por decisión mayoritaria de los asociados, según explicó el presidente de la ACE local, profesor Juan Carlos Cáceres. “Fue una determinación de los miembros de la asociación. A través de nuestro grupo de comunicación se planteó la postura y la mayoría respaldó la declaración de personas no gratas a los diputados Samaniego y ‘Bocha’ Figueredo”, señaló.

El dirigente docente manifestó que la acción constituye un repudio a la postura asumida por los legisladores. “Ellos habían dicho que iban a estudiar el proyecto y buscar la forma en que afecte lo menos posible a los docentes como representantes del departamento. Sin embargo, acompañaron la aprobación”, cuestionó.

Cáceres indicó que presidentes de otras asociaciones del noveno departamento también expresaron su desacuerdo con la decisión parlamentaria y que, en varios distritos, se están realizando acciones similares.

En las redes sociales, el más criticado fue ‘Bocha’ Figueredo, quien fue escrachado por los docentes, calificándolo de traidor: “Jugás con el futuro de los docentes carapegüeños. Carapeguá tiene memoria”.

Docentes se sientes traicionados

El sindicalista de la ACE, señaló que los representantes de los educadores intentaron mantener reuniones con los diputados antes del tratamiento del proyecto.

“Nos recibió el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA), quien respaldó con su voto a los educadores, y también se conversó con "Bocha" Figueredo (HC), quien se comprometió a leer nuestra propuesta, pero terminó votando en contra de los docentes”, lamentó. Mientras tanto, el diputado Samaniego los ignoró y no los recibió pese a reiterados llamados.

No descartan más protestas

El gremio anunció además que evalúa realizar manifestaciones frente a las residencias y oficinas de los parlamentarios del departamento de Paraguarí que no acompañen la postura docente.

“Vamos a visitar a cada legislador de la zona que no esté con nosotros en esta lucha; solo estamos esperando qué deciden en el Senado”, advirtió el titular de la ACE.

Los docentes se mantienen expectantes a lo que resuelva la Cámara de Senadores respecto al proyecto de reforma de la caja fiscal, cuyo tratamiento será clave para definir el futuro del régimen jubilatorio que afecta al sector público.