Víctimas piden que Fiscalía unifique investigaciones sobre “mafia de los pagarés”

En la mañana de este jueves, víctimas del supuesto esquema de estafas conocido como “mafia de los pagarés” se manifestaron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, donde solicitaron formalmente la unificación de los numerosos procesos judiciales relacionados al caso en una sola causa global.

Se ha denominado “mafia de los pagarés” a un esquema de supuesto fraude por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

Los distintos procesos relacionados al caso se encuentran dispersos en unidades fiscales de todo el país, por lo que la Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés” presentó hoy a la Fiscalía General del Estado que unifique todos esos procesos en una sola causa.

Además, los representantes de las víctimas argumentan que la causa debe ser investigada bajo la carátula de “asociación criminal”, en conjunto por las unidades fiscales especializadas en delitos económicos y combate al crimen organizado.

Todas las denuncias y embargos que se realizaron a consecuencia de las acciones del esquema fraudulento “están conectados”, argumentó Pedro Coronel, de la Coordinadora de Víctimas, en conversación con ABC Color.

Pedirán reunión con la Comisión Permanente

Coronel agregó que la Coordinadora presentará una solicitud para que la Comisión Permanente del Congreso Nacional los reciba, luego de que los parlamentarios convocaran esta semana a ministros de la Corte Suprema de Justicia para brindar explicaciones sobre las acciones tomadas por el Poder Judicial para deslindar responsabilidades de funcionarios judiciales en el presunto esquema de estafas.

Calificó como “maquillado y mentiroso” el informe presentado por los ministros de la Corte a la Comisión Permanente.

Denuncia contra compra de camionetas para la Corte Suprema

Finalmente, Coronel anunció que la Coordinadora de Víctimas presentó una denuncia contra una licitación para la compra de lujosas camionetas para la Corte Suprema que, según argumentan los denunciantes, serían adquiridas pagando montos muy superiores a los precios de mercado.

“Nos sentimos agraviados. Nos robaron hasta los alimentos, la ropa, el futuro, nos condenan y después ostentan lujosos vehículos comprados a altísimos precios”, declaró.

Los denunciantes dicen sospechar que existe sobrefacturación en la compra, algo que la Corte Suprema niega.