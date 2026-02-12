Vuelos directos a Miami: solo falta formalizar solicitud de Gol, dice Dinac

La aerolínea brasileña Gol anunció oficialmente que operará vuelos sin escala entre Asunción y Miami, Florida, estableciendo una conexión aérea directa entre Paraguay y los Estados Unidos por primera vez en más de cinco años.

Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, señaló que esto ya está confirmado. “Gol expresó la voluntad de realizar esa ruta de Asunción a Miami y solamente estamos aguardando la solicitud formal de la compañía para dar trámite y darle todas las herramientas necesarias para hacer posible ese vuelo”, dijo.

Ante la consulta de si esa solicitud se da de forma automática o se tiene que solicitar, respondió: “Tiene un proceso, pero con anterioridad, la autoridad civil paraguaya, la Dinac, realizó todas las gestiones ante la Oficina de Seguridad del Transporte Americano, para que cualquier aerolínea que salga de nuestro aeropuerto pueda ingresar al territorio americano”.

La frecuencia de vuelos serían de cuatro semanales en una aeronave 737-800 MAX. Con respecto a la tarifa, Mendoza comentó que aún no se habló, pero adelantó que Gol se caracterizó siempre por tener buenas tarifas.

Sobre la posibilidad de que el vuelo sea directo de Asunción a Miami, expresó: “Creo que van a conectar con el vuelo a Río de Janeiro, con la frecuencia de Río de Janeiro, que también está teniendo mucho auge".

Para finalizar, el titular de la Dinac reconoció que se estuvo negociando vuelos temporales. “Ya hay empresas con vuelos charter confirmados y hay otras empresas que también tienen interés en operar charter que todavía no confirmaron”, puntualizó.