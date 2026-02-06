¿Vuelos directos a Estados Unidos van a operar antes del mundial?

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la DINAC, explicó que se trata de un proceso que se viene trabajando desde hace un tiempo con Gol Airlines, en coordinación con el presidente de la institución y autoridades nacionales. Según indicó, la certificación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) fue clave para abrir esta posibilidad de los vuelos directos Estados Unidos.

Aguilar señaló que, una vez otorgada dicha certificación, cualquier aerolínea que opere en Asunción y tenga interés puede iniciar vuelos sin escalas hacia Estados Unidos. En ese contexto, Gol es una de las compañías que ya manifestó formalmente su intención de cubrir la ruta Asunción–Miami, según lo confirmó el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite.

Respecto a los plazos, el director de Aeropuertos indicó que no maneja una fecha exacta, pero aseguró que la ruta estaría operativa mucho antes del inicio del Mundial.

“No estoy manejandp pero creo y ya muy pronto, eso significa que mucho antes del inicio del Mundial”, afirmó Aguilar. Además, añadió que, según lo anunciado, la frecuencia inicial sería de tres vuelos semanales. Sobre el precio de los pasajes, afirmó que aún no se dispone de información oficial.

Finalmente, Aguilar mencionó que existe interés de otras aerolíneas, incluidas compañías estadounidenses. Señaló que algunas firmas evalúan operar vuelos chárter para el Mundial con aeronaves de mayor capacidad, mientras que American Airlines analiza cubrir la ruta Asunción–Miami con aviones de largo alcance, una vez que disponga de ese tipo de flota.

