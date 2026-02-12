Ybycuí: Fiscal imputa y solicita prisión preventiva para joven denunciado por presunto abuso sexual

El imputado fue identificado como Cristhian Daniel Duarte González, paraguayo, soltero, de 23 años de edad, mecánico, domiciliado en el Asentamiento N° 2 del barrio Virgen de Fátima.

La medida de prisión preventiva fue requerida por el fiscal Fernández Agüero ante el Juzgado de Garantías local. Fue tras la denuncia presentada por la presunta víctima, quien manifestó haber sido atacada en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Rosa de la mencionada ciudad.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho habría ocurrido el martes último de este mes, alrededor de la 01:00. La denuncia fue radicada ese mismo día, en la comisaría jurisdiccional.

Según la declaración de la mujer, al momento del suceso se encontraba descansando en su domicilio en compañía de su hijo menor de 8 años y una sobrina de 13 años, cuando la vivienda quedó sin energía eléctrica. Posteriormente, se habría percatado de que la llave principal de la ANDE fue bajada desde el exterior.

Siempre conforme al relato brindado ante las autoridades, el denunciado habría violentado la puerta principal para ingresar al inmueble y, tras reducirla, la habría sometido sexualmente bajo amenazas. Luego del hecho, el hombre se retiró del lugar, presuntamente intimidándola para que no formulara denuncia.

Imputado y con pedido de prisión

Tras la comunicación del hecho al Ministerio Público, el fiscal interviniente ordenó diversas diligencias investigativas, entre estas la evaluación médica forense de la denunciante en el Hospital de Ybycuí, a cargo del doctor David Brizuela.

El sindicado fue localizado durante un patrullaje policial en el barrio Virgen de Fátima de Ybycuí y aprehendido por los intervinientes, quienes le dieron lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, también fue trasladado al centro asistencial local para su diagnóstico médico.

Con base en los elementos iniciales recabados, el fiscal Fernández resolvió imputar al joven por la presunta comisión del hecho punible contra la autonomía sexual y solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

El imputado permanece recluido en sede policial, a disposición del Juzgado y del Ministerio Público, mientras prosiguen las investigaciones.