Absuelven de pena a acusado por incumplimiento del deber alimentario en Pedro Juan Caballero

Un tribunal de la Circunscripción Judicial de Amambay, resolvió el jueves último, absolver de culpa y pena a un acusado por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, tras hallarlo inocente del hecho punible que se le atribuía.

El beneficiado con el fallo judicial se trata de Claudio Vázquez Ibáñez, quien tuvo que soportar por un tiempo el proceso penal pese a la escasez de pruebas en su contra, según algunos intervinientes en el caso.

La acción penal estuvo a cargo de la fiscal Katia Uemura, mientras que la defensa técnica corrió por cuenta de la defensora pública Cristina González. El tribunal de sentencia estuvo presidido por la jueza Librada Peralta e integrado por los jueces Mario Peralta y Marcelina Quintana.

Acusado tuvo que probar su inocencia, afirma abogada

La abogada Cristina González, integrante de la oficina de Pedro Juan Caballero del Ministerio de la Defensa Pública, indicó que su representado tuvo que probar su inocencia con la presentación de recibos de dinero que comprobaban el pago en concepto de asistencia de su hija.

“El acusado dejó de depositar en la cuenta judicial habilitada pero utilizó otros medios para hacer llegar el dinero en ese concepto”, señaló la profesional del Derecho.

Por su parte, la jueza Librada Peralta, quien presidió el tribunal, expresó que la sentencia fue por voto unánime del colegiado y que la fiscalía no probó que el acusado haya dejado de pagar teniendo capacidad de pago.

Agregó que el acusado no depositó por un tiempo en la cuenta habilitada para el pago en concepto de asistencia, sin embargo, no dejó de pagar. “El mismo pagaba personalmente en efectivo a la mamá de la hija”, indicó la magistrada.

Cabe señalar que durante el proceso, denunciante y denunciado llegaron a un acuerdo pero pese a ello, el juez penal de garantías de la causa, Álvaro Rojas, decidió elevar el caso a juicio oral y público. Conductas como la de Rojas, suelen ser objeto de crítica constante de parte de muchos abogados ya que casos que se pueden resolver en otra instancia con una salida procesal terminan elevándose innecesariamente a juicio.