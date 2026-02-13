Nacionales
Candidatos a lista de concejales de Samaniego van con Centurión

Ever Escalante, junto con Daniel Centurión.
Tras roces con el precandidato colorado a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, candidatos a concejales por la Capital pugnarán en las internas bajo carpas del otro precandidato de ANR, Daniel Centurión. Esto se concretó en la tarde de este viernes.

El movimiento del precandidato colorado a intendente de Asunción, Daniel Centurión, sumó a sus filas a postulantes a concejales de Asunción que eran a fines a Arnaldo Samaniego.

Según informan desde el sector de Centurión, Samaniego habría prometido cabida a estos en su lista para concejales, pero finalmente fueron dejados de lado.

“Se comprometió a tenernos en cuenta y ahora con la confirmación de lista a concejales nos deja una vez más afuera prefiriendo a otros que -incluso- conspiraron en su contra”, indicó Ever Escalante, uno de los candidatos en pugna para llegar a la Junta Municipal de Asunción en las próximas elecciones municipales.

Agregó que están molestos por cómo supuestamente Samaniego dejó de lado a quienes eran sus aliados por “gente de afuera”.

Ever Escalante es Lic. en Psicología Social y píloto aviador civil. Actualmente se dedica como docente en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Otro que pugna en la interna colorada de cara a las elecciones municipales por la Intendencia de Asunción es el actual ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, Camilo Pérez, quien representa al cartismo.