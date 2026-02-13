Candidatos a lista de concejales de Samaniego van con Centurión

El movimiento del precandidato colorado a intendente de Asunción, Daniel Centurión, sumó a sus filas a postulantes a concejales de Asunción que eran a fines a Arnaldo Samaniego.
Según informan desde el sector de Centurión, Samaniego habría prometido cabida a estos en su lista para concejales, pero finalmente fueron dejados de lado.
“Se comprometió a tenernos en cuenta y ahora con la confirmación de lista a concejales nos deja una vez más afuera prefiriendo a otros que -incluso- conspiraron en su contra”, indicó Ever Escalante, uno de los candidatos en pugna para llegar a la Junta Municipal de Asunción en las próximas elecciones municipales.
Agregó que están molestos por cómo supuestamente Samaniego dejó de lado a quienes eran sus aliados por “gente de afuera”.
Ever Escalante es Lic. en Psicología Social y píloto aviador civil. Actualmente se dedica como docente en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Otro que pugna en la interna colorada de cara a las elecciones municipales por la Intendencia de Asunción es el actual ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, Camilo Pérez, quien representa al cartismo.