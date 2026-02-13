Itá: Parte de una escuela se derrumbó en diciembre y todo continúa igual

El derrumbe ocurrió el 27 de diciembre de 2025 a plena luz del día. Se trata de un pabellón utilizado por el nivel medio en el turno mañana y por el tercer ciclo en el turno tarde.

La situación de la escuela y colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la compañía Itá Potrero es motivo de preocupación porque faltan menos de dos semanas para el inicio de clases. La seguridad de estudiantes y docentes también estaría expuesta con el inicio del año lectivo en esas condiciones del local.

Lea más: Doña Alejandrina, la mujer de 68 años que decidió terminar la primaria

Padres de familia que pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a represalias mencionaron que tras el colapso de una de las estructuras, temen por el estado de las demás aulas. Ante esto, solicitaron con urgencia una inspección técnica integral del edificio escolar.

Una de las pilastras se encuentra a punto de colapsar. Sobre esta reposan los tirantes que sostienen otras salas, lo que podría generar un efecto dominó si no se interviene a tiempo, advirtieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, indicaron que se presume que hormigas cortadoras o termitas habrían carcomido parte de la estructura de madera, debilitando la viga principal, que terminó cediendo repentinamente a plena luz del día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itá: pequeños productores tiran lechuga y denuncian persecución del Gobierno

La directora del nivel medio, licenciada Paola Alonso, confirmó que la estructura afectada corresponde a una galería de las instalaciones donde funcionan la escuela y colegio. Explicó que en horas de la mañana funciona como sala del primer año de la media y por la tarde es utilizada por alumnos del séptimo y octavo grados.

“Esto ocurrió el 27 de diciembre; según el circuito cerrado, se vino abajo de repente”, expresó.

Añadió que la situación fue comunicada el 6 de enero mediante nota a la Municipalidad de Itá y al Consejo Distrital. El 7 de enero también se informó a la Dirección Departamental de Educación, explicó.

Indicó que funcionarios municipales verificaron el daño y que, según le informaron, el proyecto de intervención debe ser remitido al área de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para su aprobación antes de cualquier reparación.

Pese a la predisposición de una empresa cercana que ofreció colaborar con la reparación, le advirtieron que no puede intervenir por cuenta propia al tratarse de infraestructura dependiente del MEC y que cualquier acción sin autorización recaería bajo su responsabilidad, mencionó Alonso.

Además del pabellón que se derrumbó, una infraestructura antigua se encuentra con los sanitarios clausurados por riesgo estructural, lo que obliga a los estudiantes del nivel medio a utilizar los baños del sector escolar. Según explicó Alonso, esas instalaciones presentan vigas deterioradas y señales de posible colapso desde hace varios años.

Ante la emergencia, la dirección prevé reorganizar provisoriamente el inicio de clases en salas disponibles del sector escolar que no se emplean en el turno mañana, mientras se aguarda una solución definitiva.