Pobladores de Guazucuá recurren a rifas para reparar el camino ante la ausencia estatal

Habitantes de la compañía Potrero Pirú, distrito de Guazucuá, impulsan la venta de rifas para solventar el arreglo del camino que une la comunidad con la ciudad de Pilar, una vía fundamental para la circulación de productores y familias de la zona.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/02/04/abandonados-por-el-estado-pobladores-de-potrero-piru-arreglan-a-pulmon-el-camino-a-pilar/

A pocos días del inicio del año lectivo 2026, la preocupación aumenta entre los pobladores, ya que el camino también es utilizado por estudiantes de la zona, quienes deben trasladarse diariamente hasta instituciones escolares, colegios y la universidad en Pilar.

Los vecinos señalaron que mejorar la transitabilidad se vuelve urgente para garantizar el acceso seguro a la educación.

Isabelino Duarte, integrante de la comisión de Fomento y Desarrollo de Potrero Pirú, indicó que al menos necesitan 10 cargas de ripio, cuyo costo alcanza los 2.600.000 guaraníes por carga, monto que los vecinos intentan cubrir mediante la venta de boletas a 20.000 guaraníes cada una.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según los vecinos, la iniciativa surge ante la falta de apoyo de la Gobernación de Ñeembucú y del Gobierno Nacional para el mantenimiento del camino rural, utilizado diariamente por cientos de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sorteo de una vaquilla, una oveja, una cabra, un lechón...

Para lograr la recaudación, los pobladores instalaron una mesa al costado del camino, donde ofrecen las boletas a los transeúntes.

El sorteo está previsto para el próximo 2 de marzo e incluye 20 premios, entre ellos: una vaquilla como primer premio, una oveja como segundo, una cabra como tercero, un lechón como cuarto y una freidora eléctrica como quinto premio, además de otros artículos de uso doméstico.

Los vecinos lamentaron que, pese a reiterados pedidos, las instituciones responsables del mantenimiento de caminos rurales no hayan dado respuesta a sus necesidades, obligando a la comunidad a autogestionarse para garantizar la transitabilidad del acceso.

Señalaron que la situación refleja el abandono histórico de las comunidades rurales, donde la organización ciudadana termina supliendo obligaciones básicas del Estado.

Apoyo con maquinarias

El secretario de obras de la Gobernación de Ñeembucú, Rolando Espinoza, manifestó que desde ayer un volquete y una motoniveladora de la institución se sumaron al trabajo de los vecinos para ayudar a esparcir el ripio y aumentar la carga de arena gorda que necesitan en la zona, tanto en Potrero Pirú como en Montuoso Costa, ambos en el distrito de Guazucuá.