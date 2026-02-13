Video: asaltante armado apunta a empleada y se alza con G. 1.100.000 de una farmacia de Carapeguá

El hecho punible contra la propiedad, robo agravado, ocurrió ayer, en el local de la Farmacia San Marcos, ubicado en el barrio San Roque, propiedad de Gustavo González Báez, de 56 años de edad.

Resultó víctima Lorena Concepción Caballero Torales, 30 años, farmacéutica, quien fue sorprendida por el delincuente mientras realizaba sus labores dentro del local. Los autores se alzaron con la suma de G. 1.100.000 en efectivo y un aparato celular marca Samsung A25, color negro.

Según los datos recabados, los autores del hecho fueron dos personas de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta presumiblemente de la marca Kenton, modelo GTR, con llantas deportivas.

Uno de ellos descendió del biciclo, vestía ropas oscuras, tapabocas, guantes, pantalón con tira reflectiva y un sombrero de tela tipo camuflado que cubría el cuello, ingresando al local con arma de fuego corta para intimidar a la trabajadora, mientras que su cómplice permaneció fuera del local con casco y vestimenta oscura, aguardando la huida.

El circuito cerrado del local registró el hecho únicamente en el interior. Tras cometer el asalto, los motociclistas huyeron a gran velocidad con dirección a la ruta Carapeguá–Nueva Italia, presumiblemente rumbo al departamento Central, conforme a registros de cámaras de una estación de servicio situada a la salida de la ciudad. El celular sustraído fue rastreado hasta aproximadamente un kilómetro del local, donde posteriormente se apagó.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 5ª de Carapeguá, personal del Departamento de Investigaciones Regional Paraguarí y Criminalística, a cargo del Suboficial Superior P.S. Carlos Rodríguez. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de Carapeguá, abogado Alcides Ireneo Espínola Casco.