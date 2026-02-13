Escuela Brasil: millonaria reparación del MEC no resistió la primera lluvia

Otra más del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez. Entre diciembre y enero de este año invirtieron G. 250 millones para reparar la sala del primer grado de la Escuela Básica N° 3 República del Brasil. El principal problema era la filtración de agua que inundaba todo el salón.

Esta mañana se registró la primera lluvia luego de terminada la obra. Nuevamente, el agua inundó todo el salón de clases. Las filtraciones provienen del piso, por fisuras que tiene una parte antigua de la institución educativa, según explicaron las profesoras.

Además, el agua copa toda la zona de conexiones eléctricas. “Es muy peligroso, por eso justamente pedimos la reparación de esta sala”, explicó Asunción Vall de Font, directora de la institución.

La directora indicó que desde el MEC aseguran que la adjudicación cuenta con una garantía que debe ser cumplida por la empresa contratada. Sin embargo, recién la semana que viene se harían cargo del trabajo. La firma es Holding Soluciones Integrales, cuyo CEO es Arturo Silvera.

Otras falencias

En la escuela reclamaron que el MEC realizó apenas un “lavado de cara” en el local, pues en lugar de reparar el techo de la fachada, la vereda y las paredes, solo encargó la pintura de estas zonas, por lo que siguen con las mismas fisuras y baches.

“Con pintura de agua hicieron los trabajos. En cuatro semanas ya se está saliendo toda la pintura”, lamentó una de las docentes.

El cielorraso de la sala del primer grado se encuentra igualmente en pésimo estado, tiene una enorme abertura y se puede observar cómo el techo está lleno de humedad.

Además, durante los trabajos, los bebederos de los niños quedaron llenos de cemento, que era utilizado para las refacciones.

Cerca del MEC

Lo curioso del caso es que la escuela Rca. del Brasil, con numerosas necesidades de infraestructura, queda a tan solo una cuadra del MEC.

El año pasado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aprobó la adjudicación de mantenimiento y reforma de acceso de la planta baja del edificio Ramón Indalecio Cardozo, por más de G. 805 millones, divididos en tres licitaciones.

La adjudicación incluyó la compra de muebles y enseres por G. 226 millones. Mientras, los niños de la escuela Brasil utilizan viejos pupitres, sillas y mesitas en mal estado.

El jueves, el ministro de Educación, en compañía de Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, había anunciado en redes sociales que las escuelas se preparan para recibir un “año espectacular”. El inicio de clases está previsto para el lunes 23 de febrero; falta poco más de una semana.