“Intensificarán” con más militares búsqueda de niño arrastrado por raudal

Continúa, hasta ahora sin éxito, la búsqueda de un niño de 12 años que desapareció ayer por la mañana en la zona de Reducto, en la ciudad de San Lorenzo, cuando salió de su casa durante una intensa lluvia que se registraba a esas horas en la zona.

La hipótesis es que el niño fue arrastrado por un raudal producido por las fuertes lluvias ayer y habría caído al cauce del arroyo Tayazuapé.

Bomberos y personal de la Armada Paraguaya, con apoyo de drones y perros de búsqueda, trabajan desde ayer en localizar al niño.

“Vamos a intensificar la cantidad de personal”

En conversación con medios de comunicación este sábado en la zona de búsqueda en San Lorenzo, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dijo que “vamos a intensificar la cantidad de personal militar” abocado a la búsqueda.

En total, más de un centenar de personas trabajan en la búsqueda del menor.

El ministro González comentó que el presidente Santiago Peña conversó por teléfono con el padre del niño desaparecido para brindarle “la garantía de que todo el Gobierno va a apoyar la operación de búsqueda y rescate”.

El padre del menor comentó que su familia vivía en Buenos Aires, Argentina, pero se mudaron a Paraguay porque el clima bonaerense afectaba negativamente la salud del niño.