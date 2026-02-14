Se reanuda la búsqueda de Tobías en San Lorenzo: no hay pistas a 24 horas de su desaparición

Luego de una pausa en la búsqueda de Tobías, los trabajos se retomaron en la mañana de este sábado con un esfuerzo conjunto de varias instituciones. Los rescatistas se apostaron en el kilómetro 16 de la ruta PY02 con la esperanza de hallar al pequeño, cuya desaparición fue reportada en la mañana del viernes en medio de un intenso temporal.

El capitán de corbeta Pedro Escumbarti informó que aguardan la llegada de medios de la Armada para apoyar el trabajo que encabezan los bomberos. Precisó que están usando drones para la búsqueda aérea; a esto se suma un equipo de buzos, así como un comando anfibio apoyando la búsqueda con kayaks.

“El problema del raudal es que llega con una fuerza centrífuga y empieza a mover todo, como sedimentos y basura”, explicó Escumbarti, quien dijo que esto dificulta la tarea, por lo que también están empleando canes especializados en la búsqueda de personas.

Al menos 40 hombres de la Armada están abocados a la tarea que comenzó en el barrio Tayazuapé de San Lorenzo, donde se reportó la desaparición del pequeño de 12 años, que fue arrastrado por un poderoso raudal en medio de la intensa lluvia en una zona de obras inconclusas.

La indignación del padre de Tobías

Reinaldo Suares, padre de Tobías, contó que ellos vivían en Buenos Aires, Argentina, pero volvieron a Paraguay por la enfermedad que aquejaba al niño. “Lamento haber venido a este país de mierda que tengo. Por culpa del Gobierno, por trabajos sin completar, por calles destrozadas, cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud", agregó.

La respuesta de la comuna de San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo, administrada por Felipe Salomón, publicó un comunicado en sus redes sociales asegurando que los esfuerzos están puestos en una sola tarea: encontrar al menor. “No descansaremos hasta que el operativo de búsqueda, coordinado junto a los bomberos voluntarios, la Policía Nacional y equipos de rescate, agote todas las instancias posibles”.

