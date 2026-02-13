Video: los últimos minutos de Tobías antes de ser arrastrado por el raudal

Un video de circuito cerrado registró los últimos minutos en que fue visto Tobías, el niño de 12 años que desapareció tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo. Las imágenes son de la cámara de seguridad de una estación de servicio.

En el video se observa al menor, vestido con remera celeste, shorts, zapatillas y portando una sombrilla verde, cruzar una calle inundada en medio de la intensa lluvia.

Según el video, eran las 08:20 cuando el niño se detiene brevemente y continúa su trayecto. Según su papá, Reinaldo Suares, había relatado, el pequeño salió a comprar café para el desayuno.

Minutos después, alrededor de las 08:30, cayó al arroyo Tayuazapé, donde fue arrastrado por la corriente.

Esto es lo que se sabe 10 horas después

Hasta el momento, la búsqueda supera las 10 horas ininterrumpidas. Participan efectivos del Ejército y de la Armada, además de la Policía Nacional y varias compañías de bomberos voluntarios.

El operativo fue dividido en tres sectores: los bomberos del grupo Amarillo cubren los primeros 1.000 metros; el grupo Verde trabaja desde la zona de Aratirí hasta la Ruta 1; y el grupo Azul realiza rastrillajes desde la Ruta 1 hasta el puente San Blas.

En total, se inspeccionan aproximadamente 3.000 metros a lo largo del arroyo Tayuazapé y su conexión con el arroyo San Lorenzo.

Defensa Nacional apoya a la búsqueda de Tobías

El Ministerio de Defensa Nacional informó que puso a disposición todos sus medios para apoyar las tareas de rescate, específicamente en la zona de Aratirí.

También intervienen el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

El padre del menor Reinaldo Suares relató que su hijo había salido a comprar café cuando comenzaron las lluvias. “Intentó pasar ese caudal seguramente; apenas me enteré que salió bajo la lluvia salí tras él, pero no le encontré más. Les vi a los bomberos y ahí ya me imaginé lo que sucedió”, expresó.

La familia había regresado recientemente al país desde Buenos Aires, Argentina, debido a problemas de salud que afectaban al niño.