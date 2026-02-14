Otro accidente fatal en la Ruta PY08 agrava preocupación por seguridad vial en San Pedro

La víctima fatal fue Dilan Marecos Martínez Piris, paraguayo de 21 años, presuntamente domiciliado en Lambaré, quien circulaba en una motocicleta Kenton con chapa 226 AAIE. Resultó gravemente herido Carlos Gabriel Talavera Areco, de 27 años, residente local, quien conducía una motocicleta Taiga 125 sin chapa.

El accidente ocurrió en el km 362 de la ruta, dentro de la jurisdicción policial local. Personal de la comisaría acudió tras el aviso de transeúntes y encontró a una de las víctimas sin signos de vida en la banquina, mientras que el herido fue auxiliado y trasladado en ambulancia de los Bomberos Voluntarios de Guayaibí hasta el hospital distrital de San Estanislao.

Intervinieron la asistente fiscal Lisandri Álvarez y personal de Criminalística encabezado por el comisario Fermín Aldana, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Este nuevo caso se suma al accidente fatal registrado el día anterior en Santa Rosa del Aguaray, también sobre la PY08. El tramo comprendido entre Santaní y Yby Yaú, de unos 150 kilómetros, presenta deterioro significativo, situación señalada por pobladores como factor de riesgo constante.

Si bien recientemente se iniciaron trabajos de mejoramiento tras reiteradas movilizaciones ciudadanas, persiste la preocupación por el aumento de accidentes en el departamento de San Pedro, donde el mal estado de las rutas y la imprudencia al conducir continúan siendo factores determinantes.

Denuncia

Ante la impactante cifra de 21 muertos en dos años, solo en la ruta PY08 -minada por criminales baches-, el senador opositor Ever Villalba (PLRA, Frente Radical) junto a otros colegas presentó denuncia para que se investigue una eventual responsabilidad penal de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.