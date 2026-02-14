Tras lluvias, se desmorona parte de muro de contención en Lambaré

Una vez más, tras las intensas lluvias que se produjeron durante la mañana de ayer, el muro de contención del arroyo Lambaré no soportó la fuerza de las aguas y terminó cediendo.

Los vecinos del lugar comentaron que hace muy poco tiempo que se realizaron obras de mejoramiento en el lugar.

“No hace dos semanas que se terminó la obra, pero ayer vino el temporal y arrasó con todo”, comentó Carlos Cabrera, habitante de la zona.

Apuntó que en la zona cuando hay mucha lluvia rebosa el agua, lo cual ocurrió ayer con la cantidad de agua que cayó en poco tiempo. “Las fuerzas de las aguas también derribaron un gran árbol en este lugar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lambaré: trampas mortales se esparcen por distintas zonas de la ciudad

“El peligro que tenemos ahora es que el muro siga cediendo y se lleve todo lo que ya es la calle por donde circulan vehículos, especialmente para evitar Cacique Lambaré en hora pico, y también pasan persona caminando”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta sobre quién estaba a cargo de esta obra, respondieron que la estaba llevando a cabo la Municipalidad de Lambaré.

Triste antecedente

Hace dos años, dos militares, a bordo de una camioneta del Ejército, fueron arrastrados desde la avenida Luis María Argaña hacia la calle Santa Rosa de la cual, la corriente del raudal los arrojó al arroyo Lambaré.

La camioneta se encontró ese día, casi un kilómetro aguas abajo. El cuerpo de uno de los ciudadanos, Domingo David Ríos Domínguez, se halló unos días después y el otro militar, Alexis Sosa Leiva, aún sigue desaparecido.